Bodnar o liście gończym za Michałem K.: prokuratura będzie nad tym pracowała

We wtorek rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak podał, że w toku prowadzonego przez katowicką prokuraturę śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) uzyskano materiał dowodowy pozwalający na sporządzenie zarzutów brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wobec dwóch kolejnych osób - Michała K. i Pawła Sz.

W czwartek Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uwzględnił wniosek prokuratury wobec Michała K. i zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 90 dni od dnia zatrzymania. Pozwoli to na wszczęcie jego poszukiwań listem gończym. Sąd nie uwzględnił natomiast wniosku wobec Pawła Sz., uznając, że obawa matactwa w jego przypadku nie jest na tyle duża, aby konieczne było tymczasowe aresztowanie.

Bodnar w piątek w TVN 24 pytany był, czy zgoda na tymczasowe aresztowanie i zapowiadany listy gończy wobec byłego szefa RARS "to nie jest przesada". "To nie jest przesada, ponieważ decyzję podjął sąd, w wyniku wniosku prokuratury. (...) Po prostu nie można było ustalić miejsca pobytu pana Michała K. na terytorium RP, stąd poszły te wnioski i sąd się do nich przychylił. A to oznacza, że popełnienie czynu zostało uprawdopodobnione. To jest bardzo ważne - te zarzuty zostały uwzględnione przez sąd" - odpowiedział minister sprawiedliwości.

Jak przypomniał, wydanie postanowienie o tymczasowym aresztowaniu daje prokuraturze podstawę do wystawienia listu gończego wobec Michała K. "W takiej sprawie metodyka działania polega na tym, że prokuratura przedstawia cały zestaw informacji dot. tego, że kogoś po prostu w Polsce nie ma, albo nie można ustalić miejsca jego pobytu. Na tej podstawie sąd wydaje decyzję" - tłumaczył Bodnar.

Dopytywany, czy prokuratorzy wiedzą, że podejrzani przebywają poza granicami Polski, szef MS odparł, że "prokuratorzy wiedzą o tym, że nie można było ustalić ich miejsca pobytu na terytorium RP". Pytany o doniesienia prasowe, według których Michał K. ma przebywać na terenie nieuznawanego międzynarodowo Północnego Cypru, a Paweł Sz. w Hiszpanii Bodnar odparł, że nie może odnosić się do tego typu ustaleń medialnych.

