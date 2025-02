Bodnar o areszcie dla Zbigniewa Ziobry. "Podpiszę wniosek"

Bodnar: Komisja miała pełne prawo

W poniedziałek do prokuratury wpłynął wniosek komisji śledczej ds. Pegasusa ws. zastosowania 30-dniowego aresztu wobec b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. We wtorek wniosek zostanie przekazany do analizy od strony formalnej.

Szef MS Adam Bodnar pytany o tę sprawę w poniedziałek w TVN24 oświadczył, że komisja miała pełne prawo do tego, by wystąpić z wnioskiem o areszt. Poinformował równocześnie, że "podpisze wniosek, który uruchomi całą procedurę", jaka może doprowadzić do uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry. Bodnar zastrzegł, że fizycznie jeszcze nie dostał tego wniosku.

Ale oczywiście jak go dostanę, to go podpiszę i skieruję do marszałka Sejmu, ponieważ do niego należy przeprowadzenie całej procedury uchylenia immunitetu" - powiedział Bodnar.

Dodał, że następnie wniosek znów trafi do sądu, który podejmie decyzję w tej sprawie.

30 dni aresztu dla Ziobry

W piątek nie doszło do przesłuchania Zbigniewa Ziobry przez komisję śledczą ds. Pegasusa. Policja zgodnie z postanowieniem sądu zatrzymała posła po godz. 10.30, w celu doprowadzenia przed komisję. Ponieważ jednak Ziobro nie stawił się na posiedzeniu o czasie - początek posiedzenia był wyznaczony właśnie na godz. 10.30 - komisja przyjęła wniosek o zainicjowanie procedury zastosowania wobec niego kary porządkowej 30 dni aresztu.

