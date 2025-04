i Autor: Art Service/Super Express (2)

Prezydent zdecydował ws. noweli o mowie nienawiści

Bodnar komentuje decyzję Dudy. "Prezydent nie zaskoczył. Szkoda"

- Prezydent nie zaskoczył. Szkoda - tak szef MS Adam Bodnar odniósł się do skierowania przez Andrzeja Dudę do TK noweli ws. mowy nienawiści. Walka z mową nienawiści nie jest sprzeczna z konstytucją, nie jest też "ideologią", to próba radzenia sobie z poważnym problemem w Polsce - podkreślił Adam Bodnar.