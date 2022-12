Błaszczak zdradził, jak spędza Święta Bożego Narodzenia. Powiedział, co najbardziej lubi robić [ZDJĘCIA]

Błaszczak odwiedził w Rzeszowie żołnierzy

Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak odwiedził w środę w 1. Batalion Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, gdzie wziął udział w spotkaniu świątecznym z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszami służb mundurowych, a także żołnierzy armii sojuszniczych. Podczas wydarzenia szef resortu obrony zwrócił się do zebranych na sali.

- Takim symbolicznym obrazem jest fakt, że z jednej strony na telebimie łączymy się z naszymi żołnierzami służącymi tysiące kilometrów stąd, z Rzeszowa. Służącymi w imię bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Z kolei dziś na sali, tu w Rzeszowie mamy żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Żołnierzy, którzy przybyli do Polski tysiące kilometrów, żeby wspierać Wojsko Polskie tu w Rzeszowie. To jest taki symbol współpracy sojuszniczej. To jest symbol budowania interoperacyjności między siłami NATO. To symbol naszej wspólnej troski o bezpieczeństwo Polski, ale także całej wspólnoty Sojuszu Północnoatlantyckiego - przemówił odnosząc się do formy łączenia zdalnego z polskimi kontyngentami, które pełnią służbę poza granicami Polski.

W rozmowie z "Super Expressem" Mariusz Błaszczak przekazał, jakie święta w jego opinii są najlepsze i czy te wymarzone już przeżył.

- Mam nadzieję, że moich wymarzonych świąt jeszcze nie było i wszystko przede mną. Póki żyjemy i póki Pan Bóg pozwala nam chodzić po tej ziemi to wszystko jest przed nami. Mam nadzieję, że czeka nas wiele dobrego. Bardzo sobie cenię moją rodzinę i przyjaciół. Staram się zawsze spędzać święta w gronie najbliższych. Zawsze jest to czas rozmów, refleksji i podsumowań oraz snucia planów na przyszłość. Zdecydowanie wybieram święta w gronie rodziny - mówił nam wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak.

20 grudnia w #Rzeszów, Para Prezydencka i wicepremier @mblaszczak wzięli udział w spotkaniu świątecznym z udziałem żołnierzy #WojskoPolskie 🇵🇱 i armii sojuszniczych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. - - - 🗒️ https://t.co/Wn5vQLJYdF📸 https://t.co/3iyfj4qs3g pic.twitter.com/SLYjYuGSrw— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 20, 2022