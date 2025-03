Bitwa w Krakowie. Oni powalczą o miejsce w Senacie

Wybory uzupełniające nastąpiły po tym, gdy senator KO Bogdan Klich został powołany na chargé d’affaires (kierownika) polskiej ambasady w USA. Kandydatką partii Razem na senatora jest aktywistka Ewa Sładek. - Najważniejszym punktem mojego programu jest kwestia realnej walki z kryzysem mieszkaniowym. To sprawa bardzo istotna dla Krakowa, ponieważ obserwujemy skokowy wzrost cen mieszkań – mówi nam Sładek. - Chcę też postawić na rozwój edukacji i nauki. Dziś na szkolnictwo wyższe przeznacza około 1 proc. PKB i to jest skandalicznie mało. I w tym momencie wyprzedzają nas nie tylko kraje Europy Zachodniej, ale również kraje regionu, takie jak Estonia, jak Słowenia, jak Czechy – mówi kandydatka na senatora. - A jeśli polska gospodarka ma być gospodarką innowacyjną i otwartą na wiedzę to nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe muszą zostać podniesione do minimum 3 proc. PKB w 2030 roku. Kolejna kwestia to jest zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. Te 8 proc. PKB na ochronę zdrowia to jest absolutne minimum. W tym momencie zwiększenie nakładów jest niezbędne. I to nie jest tylko kwestia programu partii Razem, czy moich osobistych przekonań, ale również zaleceń chociażby OECD – dodaje Ewa Sładek.

KO w wyborach reprezentuje Monika Piątkowska, posiadająca również poparcie PSL i Lewicy. To była urzędniczka krakowskiego magistratu. - Kraków potrzebuje silnej i skutecznej reprezentacji w polskim parlamencie. To królewskie miasto ma gigantyczny potencjał: świetne uczelnie, dynamiczny rynek pracy, ale trzeba stworzyć warunki do tego, aby młodzi chcieli tu zostać i dobrze żyć. Pracowałam dla Krakowa przez wiele lat i wiem, jak ściągać inwestycje, które dają dobre miejsca pracy. Wiem, jak walczyć o rządowe i unijne pieniądze na wsparcie przedsiębiorców. Kraków musi być miastem przyjaznym do życia, a nie tylko do zwiedzania. Mieszkania muszą być dostępne, konieczna jest regulacja rynku wynajmu krótkoterminowego. Kluczowa jest dla mnie redukcja korków i rozwój komunikacji. Bardzo ważny jest dla mnie temat aktywizacji seniorów. Już rozmawiałam z ministrą ds. polityki senioralnej o centrach opieki 75 + oraz o bonach dla opiekunów osób starszych. Zadbam, by te plany były wdrożone dla Krakowa! - zapewnia kandydatka.

CZYTAJ: W niedzielę krakowianie pójdą do urn. Startuje czworo kandydatów. Kto może głosować?

Autor:

Kandydatem Konfederacji jest Adam Berkowicz, ojciec posła Konrada Berkowicza. - Postuluję proste podatki, bezpieczne granice, silną armię oraz zahamowanie migracji - mówi polityk i deklaruje walkę z wprowadzaną w Krakowie strefą czystego transportu. - Dla wielu, zwłaszcza emerytów to pozbawienie możliwości przemieszczania się swoim pojazdem albo zmuszenie do zakupu pojazdu nowego, droższego co jest nierealne i w dużym stopniu ogranicza. Została złożona obietnica że przez okres pięciu lat nie będą płacili za jazdę po strefie, ale przemilcza się to, że po pięciu latach już nie będą się w ogóle mogli poruszać po mieście, czyli będą musieli odsprzedać samochody. Obietnica Platformy Obywatelskiej, która rządzi Krakowem, jest taka, że mieszkańcy nie będą mogli jechać do technicznej śmierci swoim autem - twierdzi Berkowicz. - Drugi postulat dla Krakowa to metro. Jest już 11 lat od referendum, prace projektowe są odsuwane w czasie. Donald Tusk tutaj zapewniał że w Krakowie metro powstanie bardzo szybko. To było w kwietniu, a w grudniu już w głosowaniu sejmowym Koalicja Obywatelska zdjęła ze środków przeznaczonych na Kraków kwotę ponad 5 milionów – podkreśla kandydat Konfederacji na senatora.

Ostatnim z kandydatów jest były wojewoda małopolski, Mateusz Małodziński z komitetu „Dla Krakowa”, popierany przez PiS.

- Obwodnica Krakowa to jest klucz do tego, żeby zmniejszyć ruch w mieście. Dużo jako rząd Prawa i Sprawiedliwości w tym temacie zrobiliśmy dla Krakowa, ponieważ kiedy rządziliśmy, kiedy ja byłem wicewojewodą w Małopolsce, to inwestowaliśmy w infrastrukturę drogową. Zaczęliśmy inwestycję w trasę S7, która wyprowadzi tranzyt z Krakowa poza miasto. Zamierzam nadal dbać o rozwój infrastruktury – mówi kandydat. - Mieszkańcy zwracają uwagę na drożyznę, płacą coraz więcej za czynsz. Wzrastają też opłaty za energię, wzrastają opłaty za gaz, co przekłada się na wyższe ceny też w sklepach. Dlatego ja, będąc senatorem, będę wspierał postulaty wprowadzenia obniżki podatku VAT za energię elektryczną. Będę też postulował, żeby obniżyć VAT na podstawowe produkty żywnościowe z 5% do 0%. Mieszkańcy zwracali mi również uwagę na kwestie bezpieczeństwa i tutaj też chciałbym zaznaczyć, że będę bez pracował z radą miasta na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Krakowie – dodaje Małodziński.