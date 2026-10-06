Bielan zarzuca rządowi opóźnianie rozmów o bazie USA. W tle spór o pieniądze

Adam Bielan twierdzi, że rozmowy o bazie niemal nie toczyły się od września do marca

Według relacji z programu negocjacje miały przyspieszyć wiosną 2026 roku

W dyskusji pojawiły się kwestie kosztów, skali bazy i możliwego terminu zakończenia budowy

Prowadzące uznały spór o nazwę „Fort Trump” za drugorzędny wobec kwestii bezpieczeństwa

Bielan: stracone miesiące rozmów o bazie

Eliza Olczyk przytoczyła wypowiedź europosła Adama Bielana dla programu „Graffiti” Polsat News. Bielan ocenił, że decyzja o stałej obecności wojsk USA w Polsce mogła zapaść wcześniej, i zarzucił rządowi sabotowanie negocjacji lub prowadzenie ich w złej wierze.

Według Bielana od września do marca rozmowy praktycznie się nie toczyły, dlatego trzeba nadrobić stracony czas. Jego zarzut dotyczy rządu Donalda Tuska.

Co wiadomo o rozmowach z USA?

Joanna Miziołek, powołując się na swoich informatorów, przekazała, że administracja Donalda Trumpa była gotowa rozmawiać o utworzeniu bazy już od 3 września 2025 roku. Z jej relacji wynikało, że po polskiej stronie przeszkodą mogły być kwestie finansowe.

Według relacji Miziołek Władysław Kosiniak-Kamysz miał przekazać przedstawicielom Pałacu Prezydenckiego, że sprawę wstrzymano z powodu braku środków. W programie nie przedstawiono stanowiska rządu ani Ministerstwa Finansów w tej sprawie.

Według relacji Miziołek negocjacje wznowiono w kwietniu 2026 roku, po naciskach, by zapewnić finansowanie projektu. Wskazywano też, że krótką rozmowę Kosiniaka-Kamysza z Trumpem w marcu 2026 roku zainicjował Pałac Prezydencki.

Kto zapłaci za bazę i kiedy może powstać?

W dyskusji padały szacunki, według których w bazie mogłoby przebywać łącznie nawet 25 tys. osób, w tym około 5 tys. żołnierzy, ich rodziny i personel. Tak duży projekt wymagałby znacznych nakładów na infrastrukturę i bieżące funkcjonowanie.

Miziołek przekazała, że według źródeł w Pałacu Prezydenckim budowa mogłaby potrwać około 18 miesięcy. Z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki oficjalnie mówił o trzech latach, a w medialnych doniesieniach jako możliwy termin ukończenia inwestycji wskazywano 2029 rok.

Kluczowym krokiem formalnym będzie podpisanie umowy. Eliza Olczyk oceniła, że stała obecność wojsk USA w Polsce zwiększyłaby bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, zwłaszcza w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Spór o nazwę „Fort Trump

W programie powrócił temat proponowanej nazwy „Fort Trump”. Prowadzące krytycznie odniosły się do zastrzeżeń Radosława Sikorskiego, o których mówił Adam Bielan. Ich zdaniem debata o nazwie odwraca uwagę od najważniejszego pytania: czy Polska chce stałej amerykańskiej bazy.

Dyskusja o bazie ma również wymiar polityczny, ponieważ zwracano uwagę na napięcia między rządem a Pałacem Prezydenckim. Miziołek oceniła, że aktywność otoczenia prezydenta w kontaktach z administracją USA może utrudniać rządowi budowanie narracji o bezpieczeństwie przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.

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