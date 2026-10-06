Biało-czerwono na Filipinach. Tak Manila przygotowała się na Nawrockich

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-06 11:40

Karol i Marta Nawroccy rozpoczęli pierwszą w historii wizytę polskiej pary prezydenckiej na Filipinach. W Manili widać już wyraźne przygotowania do oficjalnej części wizyty. Wzdłuż ulic pojawiły się polskie flagi, a nagranie z miasta pokazała Żaklina Skowrońska z Kancelarii Prezydenta.

Karol Nawrocki na czerwonym dywanie w asyście żołnierzy w Manili. O wizycie na Filipinach przeczytasz na SE Polityka.
Autor: KPRP/ Materiały prasowe KPRP
  • Karol i Marta Nawroccy rozpoczęli historyczną, pierwszą w dziejach wizytę polskiej pary prezydenckiej na Filipinach.
  • Manila przywitała polską delegację z rozmachem, dekorując ulice biało-czerwonymi flagami, co podkreśla rangę tego wydarzenia.
  • Poznaj strategiczne cele wizyty i dowiedz się, jakie porozumienia mogą zdefiniować przyszłość polsko-filipińskich relacji.

Wizyta Karola Nawrockiego na Filipinach rozpoczęła się z dużą oprawą. Prezydentowi towarzyszy pierwsza dama Marta Nawrocka, a gospodarze przygotowali się do przyjęcia polskiej delegacji także poza oficjalnymi budynkami.

Na ulicach Manili zawisły biało-czerwone flagi. Można je zobaczyć wzdłuż tras, którymi porusza się prezydencka delegacja. Obok polskich barw pojawiają się również flagi Filipin.

Biało-czerwono na ulicach ManiliNagranie pokazujące przygotowaną oprawę opublikowała na platformie X Żaklina Skowrońska z Kancelarii Prezydenta RP, która relacjonuje wizytę polskiej pary prezydenckiej.

„Biało-czerwono na ulicach Manili❤️🇵🇱 Dziś początek pierwszej w historii wizyty Pary Prezydenckiej na Filipinach🇵🇭” – napisała.

Na zamieszczonym przez nią filmie widać polskie flagi rozmieszczone przy ulicach Manili. Biało-czerwone barwy pojawiają się przy ruchliwych drogach, na latarniach i w sąsiedztwie filipińskich flag.

Dla polskiej delegacji to ważny symbol, bo obecna wizyta ma charakter historyczny. Po raz pierwszy urzędujący prezydent Polski składa oficjalną wizytę na Filipinach.

Karol i Marta Nawroccy rozpoczęli historyczną wizytę

Para prezydencka przyleciała do Manili już wcześniej, gdzie została uroczyście powitana na lotnisku. Oficjalny program potrwa od 6 do 8 października.

Karol Nawrocki ma spotkać się z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Jr. W planach znalazły się rozmowy dotyczące współpracy politycznej, bezpieczeństwa i gospodarki.

Prezydent weźmie również udział w wydarzeniach biznesowych i spotkaniach związanych ze współpracą polsko-filipińską. W programie znalazła się też wizyta w bazie lotniczej, gdzie prezentowane będą śmigłowce Black Hawk wyprodukowane w PZL Mielec.

Marta Nawrocka towarzyszy mężowi podczas oficjalnej podróży. Już samo powitanie polskiej delegacji zwróciło uwagę ze względu na wojskową oprawę i czerwony dywan.

Teraz w Manili pojawił się kolejny polski akcent. Biało-czerwone flagi zawieszone przy ulicach pokazują, że gospodarze przygotowali miasto na przyjazd polskiej głowy państwa.

Poniżej galeria zdjęć: Karol i Marta Nawroccy już na Filipinach. Tak zaczęła się historyczna wizyta

Karol i Marta Nawroccy już na Filipinach. Tak zaczęła się historyczna wizyta
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FILIPINY
KAROL NAWROCKI
MARTA NAWROCKA