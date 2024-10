Biejat o sytuacji w swojej formacji: Bycie w klubie Lewicy pozwala na większy wpływ i większą odpowiedzialność

Co za propozycja! Gramatyka zaprasza Zandberga do rządu: "Czekam na moment kiedy partia Razem zacznie popierać rząd"

Pytana o to, czy woli pozostać w klubie Lewicy, odpowiedziała twierdząco. - Uważam, że lepiej będziemy realizować program, pracując z pozostałymi [...] To, że krytykujemy rząd nie jest niczym wyjątkowym na scenie politycznej, bo rząd krytykują nawet jego ministrowie - dodała Biejat. - Chcę wykorzystać wszystkie środki, które daje mi obecna pozycja, by o najważniejsze dla nas sprawy zawalczyć - przyznała. Mówiła, że kwestia przyszłości Lewicy Razem jest jednak fundamentalnym sporem. - Dzielenie się na różne, niewspółpracujące ze sobą podmioty nie służy Lewicy - oceniła. - Jeśli ktoś myśli, że jest mi blisko do PiS-u to przypominam, że byłam jedną z osób zaatakowanych podczas marszów kobiet - wyznała.

Magdalena Biejat zabrała też głos ws. posłanki Pauliny Matysiak z Partii Razem. - Z Pauliną nie mamy kontaktu, nie współpracuje ani z klubem Lewicy, ani z Partią Razem. O przyszłości Matysiak ma zadecydować sąd partyjny. - Uważam, że jeżeli Paulina Matysiak podejmuje decyzje, że dla niej ważniejsza jest współpraca ze skompromitowanymi politykami PiS niż z nami, to droga jest jedna. Gdybym była w partyjnym sądzie koleżeńskim, zagłosowałabym za zakończeniem tej współpracy.