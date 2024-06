Biedrzycka i Oczkoś w „Nocnej zmianie”! „Super Express” z nowym, wieczornym formatem wideo

Ma tylko 24 lata i zaraz zostanie posłanką! "Ciężko mi w to uwierzyć!"

W każdą środę, o godz. 21 w „Nocnej zmianie” Kamila Biedrzycka i dr Mirosław Oczkoś będą komentować bieżące wydarzenia polityczne, więc odważne opinie i cięte riposty są gwarantowane. Wszystko w nowoczesnej i multimedialnej oprawie oraz nowej odsłonie studia SE. To znakomita okazja dla wszystkich oglądających do wyrażenia swojego zdania, bo „Nocna Zmiana” to także rozmowy z widzami na żywo!

- 60 minut o pacynkach i kukłach w polityce, o wyznawcach i wielbicielach. Kto ukradł, a kogo politycznie „powiesili” – zapowiadają Biedrzycka i Oczkoś.

Kamila Biedrzycka to jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych dziennikarek politycznych w Polsce. Od lat związana jest z „Super Expressem”, w którym prowadzi popularny i ceniony przez widzów poranny format wideo „Express Biedrzyckiej”. Dr Mirosław Oczkoś jest z kolei jednym z najlepszych w kraju ekspertów od wizerunku i marketingu politycznego. Jest częstym gościem programów publicystycznych, m.in. właśnie „Expressu Biedrzyckiej”. Teraz więc oboje połączą siły w nowym, wieczornym formacie. To może być mieszanka wybuchowa...

„Nocną zmianę. Biedrzycka & Oczkoś” będzie można oglądać na żywo w każdą środę, o godz. 21 na kanale SE na YouTube oraz na stronie głównej SE.pl. Zapraszamy!