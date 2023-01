Biedroń odpowiada Kukizowi w sprawie wspólnego startu. "Z tobą to się mogę napić"

- Nie poddam się. Mogę startować nawet z Robertem Biedroniem, jeśli wezmą moje postulaty – mówił nam w rozmowie z „Super Expressem” Paweł Kukiz (59 l.). I wymieniał kluczowe punkty swojego programu. - To są sędziowie pokoju, referenda, czy ordynacja mieszana. Jeśli PiS nie uchwali sędziów pokoju, to nie ma mowy o wspólnym starcie z PiS. Ale to nie wyklucza innych moich ruchów, na pewno się nie poddam. Jestem w stanie startować z panem Biedroniem, czy Kosiniakiem–Kamyszem. Jestem w stanie startować z każdym, kto da mi gwarancję, że wpisze nasze postulaty do programu, a wraz z objęciem władzy te postulaty wprowadzi. Mam tu na myśli referenda, weto ludowe, sędziów pokoju, czy ordynację mieszaną – stwierdzał Paweł Kukiz. Co na to sam europoseł i współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń? - Paweł Kukiz zdradził nas z Kaczyńskim, a takich zdrad się nie wybacza – mówi nam Biedroń. I dodaje: - Jedyne co z Pawłem Kukizem mogę zrobić to wypić dobre piwo – stwierdza na koniec Robert Biedroń.

