Białoruski szpieg złapany i wydalony z Polski razem z białoruskim dyplomatą!

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-09 19:43

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uderzyła w białoruską siatkę szpiegowską. Dzięki współpracy z Czechami, Rumunią, Węgrami i Mołdawią zatrzymano obywatela Białorusi podejrzanego o działalność wywiadowczą. Premier Donald Tusk poinformował, że z Polski wydalony zostanie także białoruski dyplomata wspierający agresywne działania obcych służb.

Szpieg

i

Autor: Zdjęcie ilustracyjne: (2)/ Shutterstock Szpieg

Premier Donald Tusk poinformował o zatrzymaniu białoruskiego agenta przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Operacja była wynikiem współpracy z rumuńskimi i czeskimi służbami.

Hołownia wściekły na Tuska, tego jeszcze nie było. Skąd taka reakcja?

„W związku z tym, z Polski zostanie wydalony także białoruski dyplomata, który wspierał działania białoruskich służb przeciwko Polsce” – przekazał szef rządu na platformie X.

Siemoniak o szczegółach akcji

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ujawnił szczegóły operacji.

„8 września 2025 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali obywatela Białorusi Uladzislau N.” – poinformował.

"W wyniku czynności ustalono zakres działań i zainteresowań białoruskich służb w krajach Europy Śródkowo-Wschodniej” – dodał minister.

W komunikacie zaznaczył również: „Wyżej wymieniona czynność była efektem długotrwałej operacji prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie ze służbami czeskimi (BIS), węgierskimi (AH), rumuńskimi (SRI) i mołdawskimi (SIS), skierowanej przeciwko agresywnym działaniom służb specjalnych Białorusi”.

Wnioski po akcji ABW

Zatrzymanie białoruskiego szpiega i wydalenie dyplomaty to jasny sygnał, że Polska nie zamierza tolerować agresywnych działań obcych służb. Operacja pokazała też rosnącą skuteczność współpracy międzynarodowej – udział służb z Czech, Węgier, Rumunii i Mołdawii świadczy o tym, że zagrożenie ze strony Białorusi (i szerzej: Rosji) jest traktowane w regionie bardzo poważnie.

Takie działania wzmacniają bezpieczeństwo państwa, ale niosą również konsekwencje dla codziennych relacji między ludźmi.

Zagrożenia społeczne i atmosfera nieufności

Każde ujawnienie szpiegowskiej siatki wywołuje pytania: ilu agentów działa jeszcze w Polsce? Czy obywatele mogą ufać obcokrajowcom, którzy tu pracują i mieszkają?

Polityka SE Google News
Tomasz Siemoniak, gen. Waldemar Skrzypczak
1 zdjęcie
Express Biedrzyckiej - mStłuczka | 2025 09 05
Sonda
Czy zatrzymanie białoruskiego szpiega wpłynie na relacje Polski z Białorusią?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIAŁORUŚ
SZPIEG