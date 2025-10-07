Będzie referendum w sprawie sądów? Przydacz: "Prezydent w tej sprawie daje sobie czas do przyszłego roku"

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zapewnia, że Karol Nawrocki nie namawia sędziów do buntu, ale do przestrzegania prawa. - Przecież zapowiadał to dawno temu już, że daje sobie czas do przyszłego roku po to, aby spróbować wypracować jakieś przecięcie tej trudnej sytuacji z perspektywy funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości - mówił Marcin Przydacz w "Sednie Sprawy"