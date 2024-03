Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 04.03.2024

Będą podwyżki cen prądu. Wiceminister klimatu zdradza STAWKI I TERMINY!

Mechanizmy osłonowe dotyczące cen prądu mają działać tylko do połowy roku. Od 1 lipca nie będzie już obowiązywała większość elementów tzw. tarczy energetycznej. - To będą kwoty rzędu może kilkudziesięciu złotych, w okolicach trzydziestu i to nie dla wszystkich. Osoby wrażliwe, osoby narażone, najuboższe będą chronione przed wzrostami cen energii systemowo w systemie wieloletnim - zapewnia wiceminister klimatu Urszula Zielińska w "Sednie Sprawy"