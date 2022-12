Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Zaprzysiężenie Beaty Szydło przez Andrzeja Dudę

Beata Szydło 13 listopada 2015 została desygnowana przez ówczesnego i obecnego Prezydenta RP Andrzeja Dudę na prezesa Rady Ministrów. Andrzej Duda powierzył jej wówczas misję sformowania rządu. Już trzy dni później, 16 listopada 2015, prezydent powołał Beatę Szydło na premiera. Już dwa lata później, 8 grudnia 2017 Beata Szydło złożyła rezygnację z urzędu premiera, tym samym podając gabinet do dymisji. Funkcję pełniła do 11 grudnia 2017 roku, gdy na fotelu premiera zastąpił ją Mateusz Morawiecki.

Z czego zapamiętamy Beatę Szydło jako premiera RP?

Beata Szydło jest niewątpliwie jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej polityki. W toku swojej pracy jako premiera Beata Szydło miała kilka wpadek, które nierozerwalnie kojarzą się z jej urzędem. Wszyscy pamiętają słowa, które Szydło skierowała do polityków przemawiając w Sejmie. Chodziło o zasadność przyznanych podczas jej kadencji premii. Ministrowie gabinetu Beaty Szydło otrzymali od 65 do 82 tys. zł premii. Z wykazu opublikowanego przez Krzysztofa Brejzę, ówczesnego posła PO, wynika, że najwyższe nagrody - prócz podstawowego wynagrodzenia - otrzymał ówczesny szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Błaszczak miał otrzymać ponad 82 tys. zł brutto. Najniższe nagrody dla ministrów w skali roku wyniosły 65 100 zł, czyli prawie 5,5 tys zł miesięcznie.

"Te pieniądze im się należały" - Szydło o premiach dla ministrów

- Tak, rzeczywiście ministrowie, wiceministrowie w rządzie PiS otrzymywali nagrody - za ciężką, uczciwą pracę i te pieniądze im się po prostu należały - oceniła z trybuny sejmowej była premier Beata Szydło. - To były nagrody oficjalne, nagrody, które zostały przyznane w ramach budżetu uchwalonego w tej izbie. A nie zegarki od kolegów-biznesmenów - dodała podczas przemówienia w Sejmie w 2017 roku.

Została zapamiętana także z przywitania przez Jarosława Kaczyńskiego kwiatami na lotnisku Okęcie, gdy wrócił z Brukseli z przegranego głosowania 27 do 1. Było to 9 marca 2017 roku, kiedy Donald Tusk został po raz drugi wybrany szefem Rady Europejskiej. Wówczas rząd Beaty Szydło się temu sprzeciwiał i forsował na to stanowisko kandydaturę Jacka Saryusz-Wolskiego.

Beata Szydło miała także wypadek rządowej kolumny w Oświęcimiu. 10 lutego 2017 roku o godzinie 18:30 samochód, którym przemieszczała się premier, zderzył się z seicento kierowanym przez 21-letniego Sebastiana K., po czym uderzył w drzewo. Beata Szydło została wówczas lekko ranna.

Obecnie Beata Szydło od 2019 roku piastuje mandat europosłanki z listy PiS.

Szydło wprowadziła program 500 plus

Kluczowym projektem rządu Beaty Szydło było wprowadzenie w pierwszym roku urzędowania programu "Rodzina 500 Plus". Zapowiadany był on w kampanii wyborczej. Był to priorytet dla Szydło.

