Beata Szydło ostro do kolegów z PiS. Jest reakcja partii! Rzecznik reaguje

- W imieniu kierownictwa PiS pragnę zwrócić uwagę, że nikt nigdy nie stawiał sprawy usunięcia z funkcji wiceprezesów partii Beaty Szydło i Antoniego Macierewicza - poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek na platformie X (dawny Twitter). Rzecznik zapewnił, że medialne doniesienia w tej sprawie są fałszywe. W prasie pojawiły się doniesienia, że w Prawie i Sprawiedliwości trwają przygotowania do wyborów prezydenckich ma dojść do reorganizacji, w wyniku której stanowiska mogą stracić obecni wiceprezesi: Beata Szydło i Antoni Macierewicz. W zeszłym tygodniu Wirtualna Polska pisała z kolei, że dla prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego niedopuszczalna jest sytuacja, w której na sześciu wiceprezesów PiS aż trzech jest europosłami i pracuje w Brukseli oraz Strasburgu, do tego grona należą Joachim Brudziński, Mariusz Kamiński i Beata Szydło. Także "Super Express" informował o tym, co dzieje się w PiS.

- W związku z pojawiającymi się medialnymi rewelacjami, w imieniu kierownictwa PiS pragnę zwrócić uwagę, że nikt nigdy nie stawiał sprawy usunięcia z funkcji wiceprezesów partii p. premier Beaty Szydło oraz p. ministra Antoniego Macierewicza. Wszelkie medialne publikacje w tej sprawie są nieprawdziwe i mają na celu kolejny raz uderzyć w PiS oraz integralność naszego środowiska politycznego. Siłą naszej partii jest zjednoczenie i współpraca, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wygrać bitwę o Polskę i uchronić naszą Ojczyznę przed gospodarczo-polityczną degradacją - czytamy we wpisie Rafała Bochenka.

W poniedziałek rano wiceszefowa PiS Beata Szydło zwróciła się na platformie X do polityków swojej partii, nawiązując do publikacji medialnych: - Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom. Odwagi, Panowie!- napisała była premier.

