Skandal na Campusie

W niedzielę media społecznościowe obiegło nagranie z Campusu Polska Przyszłości. Na filmiku widać i słychać bawiących się uczestników imprezy organizowanej przez Rafała Trzaskowskiego (tzw. silent disco), tańczących i wykrzykujących: "j***ć PiS!". Na filmie widoczni są także np. minister sportu Sławomir Nitras i minister ds. UE Adam Szłapka. Incydent wywołał lawinę negatywnych komentarzy pod adresem uczestników, ale przede wszystkim organizatorów wydarzenia, choć np. Krzysztof Śmiszek starał się przekonywać, że to wulgarne hasło jest... "dorobkiem kulturowym”. - Och jak dobrze słyszeć kwik prawicy po zastosowaniu "J*bać PiS " na Campusie. Zorganizowana Grupa Przestępcza z PiS, by śpiewała kościelne pieśni i kradła – my tego nie robimy. Uśmiechnij się Polsko – kompromitowała się z kolei posłanka Anna Sobolak.

Zobacz: Wściekły tłum nagle zaatakował Rafała Trzaskowskiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza!

Wpis Szydło

Beata Szydło zwróciła uwagę w swoim najnowszym wpisie w mediach społecznościowych, że podczas ostatnich kampanii wyborczych – parlamentarnej, samorządowej oraz do Parlamentu Europejskiego – rozmawiała "z setkami zwolenników PiS oraz działaczami z gmin i powiatów". Jak zdradziła, w dyskusjach tych przewijała się jedna kwestia. - Gdy PiS był u władzy, realizował wiele projektów przydanych ludziom. Lecz nasi zwolennicy, a zwłaszcza członkowie PiS na lokalnym szczeblu, byli poddawani presji i hejtowi, z którego, mam wrażenie, nie zdawano sobie w pełni sprawy. Wiadomo było, że ówczesna opozycja bez skrępowania sieje nienawiść, szczuje na zwykłych ludzi, tylko za to, że popierają PiS. Ale politycy wysokiego szczebla są poniekąd przyzwyczajeni do bycia obiektem hejtu. To część ich pracy. Nasi zwolennicy i lokalni działacze reagowali na to znacznie gorzej – gdy nie mogli nawet napisać czegokolwiek na Facebooku, by nie być natychmiast wyzywani i lżeni. Wielu miało tego po ludzku dosyć – napisała była premier na platformie X.

Sprawdź: Donald Tusk szczerze przyznał się do wielkiego błędu! Chodzi o jego podpis na dokumencie

Według europoseł PiS, ówczesna opozycja organizowała akcję, której celem było zastraszenie. Jej zdaniem, ta akcja się udała, także dlatego, że nigdy we właściwy sposób się jej nie przeciwstawiono. - To miało bardzo złe skutki dla morale i mobilizacji zwolenników prawicy – podkreśliła. - Wulgarne przyśpiewki podczas Campus Polska wywołały oburzenie – i słusznie. Ale przecież polityczni patroni Campusu bynajmniej się nie oburzyli. Dali wręcz znać, że wpierają takie zachowania. Dlaczego? - zapytała, po czym szybko odpowiedziała:

- Bo dokładnie o to im chodzi, gdy organizują tego typu imprezy, jak Campus. Oni chcą sobie wychować hunwejbinów i robią to zresztą od lat. To jest ich konsekwentna strategia

Szydło uważa, że odpowiedzią na działania polityków i zwolenników obecnej koalicji rządzącej "nie mogą być chwilowe zrywy i protesty". - Zjednoczona Prawica potrzebuje własnej strategii zwalczania hejtu skierowanego przeciwko niej oraz obrony godności naszych zwolenników i działaczy. Człowiek, który gdzieś w Polsce próbuje budować struktury PiS, albo po prostu chce udzielać się na lokalnej facebookowej grupie z prawicowym przekazem, musi mieć pewność, że wszyscy wspólnie będziemy go wspierać i będziemy go bronić przed hejtem – wskazała.

- Bez zadbania o odbudowę poczucia godności (a często wręcz osobistego bezpieczeństwa) wśród zwolenników PiS, bez budowania świadomości własnej siły, odzyskanie władzy i uratowanie Polski się nie uda – zakończyła wpis była premier.

Galeria poniżej: Kaczyński i Szydło pożegnali kwiatami syna Holeckiej

Sonda Jak ocenieniasz pracę Beaty Szydło w Parlamencie Europejskim? Bardzo dobrze. Raczej negatywnie. Nie mam zdania.