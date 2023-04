Koszmarna wiadomość dla Beaty Szydło w 60. urodziny. Zepsuli jej święto z samego rana!

Beata Szydło kończy 60 lat

Beata Szydło znowu mocno zaangażowała się w krajową politykę. Mimo że na co dzień jest Brukseli, regularnie odwiedza Polskę i spotyka się z mieszkańcami kraju. Podczas inauguracji kampanii "Przyszłość to Polska" byłą premier wyróżnił sam Jarosław Kaczyński. Prezes PiS tuż po skończeniu przemówienia minął Jacka Sasina i Mateusza Morawieckiego i podszedł do Beaty Szydło, co mogło wskazać, kto będzie faktycznym liderem kampanii przed wyborami 2023. Nie ma wątpliwości, że Beata Szydło, która 15 kwietnia skończyła 60 lat (w naszej galerii poniżej zobaczysz, jak przez lata zmieniła się Beata Szydło), w przypadku zwycięstwa PiS w jesiennych wyborach, znów będzie liczącym się graczem. Czy ma szanse ponownie zostać premierem? Wyniki sondażu sondażu SW Research dla rp.pl nie mogą jej napawać optymizmem.

Sondaż kto premierem? Beata Szydło za Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim

Beata Szydło pewnie liczyła na spokojne urodziny. W końcu 60-tka to nie byle jaki jubileusz i trzeba go specjalnie uczcić. Niestety w sobotę, 15 kwietnia, czyli w dniu urodzin Beaty Szydło, z samego rana pojawił się w sieci sondaż, który najpewniej mocno popsuł humor byłej szefowej rządu. Badani zostali spytani o to, kto "powinien zostać premierem rządu PiS, gdyby po wyborach z jesieni 2023 roku partia ta utrzymała władzę". Wyniki dla Beaty Szydło są druzgocące. Byłą szefową rządu wskazało bowiem zaledwie 4,7 proc. ankietowanych (tyle samo, ile Mariusza Błaszczaka). Najwięcej głosów otrzymał Mateusz Morawiecki (21,8 proc.). Przed Beatą Szydło uplasował się też Jarosław Kaczyński (6,6 proc.). Wygrała jednak opcja... "inny polityk" (58 proc.).

Pod galerią znajduje się quiz o politykach z lat 90. QUIZ. Pamiętasz lata 90.? To bez problemu ich rozpoznasz! W telewizji było ich pełno

Quiz. Pamiętasz lata 90.? To bez problemu rozpoznasz tych polityków! Pytanie 1 z 15 Rozpoznajesz polityka? Na zdjęciu jest: Krzysztof Janik Marian Krzaklewski Włodzimierz Cimoszewicz Dalej