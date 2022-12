Beata Szydło była premierem, będzie prezydentem? Najnowsze doniesienia

Beata Szydło stała za sukcesem wyborczym Andrzeja Dudy w 2015 roku. To ona była szefową jego sztabu. Krótko po wyborach prezydenckich stała się też jedną z głównych postaci Prawa i Sprawiedliwości, co sprawiło, że została też premierem. Jej rząd został zapamiętany m.in. przez wprowadzenie 500 plus, a sama Beata Szydło wielu kojarzy się jako "matka" 500 plus. Jednak niewiele po ponad dwóch latach kierowania rządem doszło do zmiany, właśnie mija 5 lat od momentu, gdy premierem został Mateusz Morawiecki. Jednak Szydło nie pozostawała bierna, została wiceprezesem Rady Ministrów oraz przewodniczącą Komitetu Społecznego w rządzie Mateusza Morawieckiego. Natomiast w 2019 roku została europosłanką. Do Parlamentu Europejskiego dostała się z wręcz rewelacyjnym poparciem, bo osiągnęła najwyższy wynik w skali kraju – 525 811 głosów. To wszystko mogłoby nasuwać myśl, że Beata Szydło jest niezwykle popularna, a tym samym mogłaby zostać kandydatką PiS na prezydenta Polski. Zresztą takie pogłoski pojawiły się ostatnio. W rozmowie z "Super Expressem" europoseł Ryszard Czarnecki nie ukrywał, że Beata Szydło jest naturalną kandydatką do wszelkich najwyższych stanowisk państwowych. - W wyborach europejskich miała fenomenalny wynik, zdobyła ponad pół miliona głosów, co pokazuje jej polityczny potencjał i ogromną popularność - dodał. Sama Szydło tych doniesień nie skomentowała i milczy.

Ludzie wprost o Beacie Szydło. Sroga ocena

"Super Express" zapytał swoich Czytelników, czy ich zdaniem Beata Szydło sprawdziłaby się w roli prezydenta Polski. Niestety, odpowiedź na to pytanie jest jak kubeł zimnej wody na głowę byłej premier. Na Facebooku zadaliśmy proste pytanie naszym Czytelnikom: "Czy Twoim zdaniem Beata Szydło byłaby dobrym prezydentem?". - Dobry dowcip.; Czy to jest żart,!!!!! Chyba nie,?? Nie, Nie Nie,!!!!; Ja się na prawdę nogami nakryję ze śmiechu albo mnie już szlag trafi. Kto mógł wpaść na taki pomysł?; Nigdy w życiu wszelkie siły chrońcie nas bo to będzie z deszczu pod rynnę; Już była premierem, wystarczy - to tylko kilka cytatów z komentarzy, jakie zostawili internauci.