Bartłomiej Sienkiewicz oraz Robert Biedroń w "Expressie Biedrzyckiej"

Express Biedrzyckiej

W poniedziałek 10 lipca 2023 roku kolejne odcinki programu publicystyczno-informacyjnego "Express Biedrzyckiej". O godzinie 9.00 obejrzeć można będzie kolejny odcinek programu "Express Biedrzyckiej". "Express Biedrzyckiej" jest produkcją poranną informacyjno-publicystyczną należącą do "Super Expressu". Prowadzi go Kamila Biedrzycka. Jej gośćmi będą w poniedziałek 10 lipca 2023 roku będą: Bartłomiej Sienkiewicz oraz Robert Biedroń. Program można obejrzeć na kanale "Super Expressu" na platformie You Tube oraz w naszych mediach społecznościowych.

Bartłomiej Henryk Sienkiewicz – polski historyk, publicysta i polityk, w latach 1990–2002 funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa; współtwórca Ośrodka Studiów Wschodnich, w latach 2013–2014 minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych, poseł na Sejm IX kadencji (Platforma Obywatelska).

Robert Biedroń – polski polityk, samorządowiec, ekspert organizacji praw człowieka, działacz na rzecz praw osób LGBTQ+ i publicysta. Inicjator i w latach 2001–2009 prezes Kampanii Przeciw Homofobii. Poseł na Sejm VII kadencji, pierwszy otwarcie deklarujący się gej w polskim parlamencie (Nowa Lewica).

