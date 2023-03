Sienkiewicz w telewizji wspomniał o "tworzeniem marginesów społecznych" przez PiS. Posłanka Lewicy nie wytrzymała!

Polityk KO o "rozdawnictwie PiS i tworzeniu marginesów społecznych"

Były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz gościł w programie "Graffiti" w Polsat News. Jednym z pierwszych pytań, które padło w kierunku Sienkiewicza było to, dotyczące propozycji składanych przez Donalda Tuska wyborcom w czasie spotkań. Konkretnie chodziło o zapowiedzi, że nie będzie likwidacji programów wprowadzonych przez PiS, tylko ich utrzymanie, w tym np. 500 plus, a także pojawi się nowe rozwiązanie, mające pomóc młodym rodzicom wrócić do pracy po narodzinach dziecka, czyli "babciowe" mające wynieść 1500 zł. Prowadzący zapytał polityka, czy takie zapowiedzi to program liberalnej partii. Bartłomiej Sienkiewicz ocenił, że tak, po czym dodał: - Jeśli mamy rządzących, którzy dają pieniądze nie patrząc, czy ktoś pracuje, czy nie pracuje, to musimy stworzyć warunki, w których przywrócimy godność pracy w Polsce. Polacy są ludźmi ciężkiej pracy - przyznał Sienkiewicz i dodał, że każda z propozycji Tuska, odnosi się do ludzi pracujących, a nie takich, którzy "biorą i nic nie dają społeczeństwu". Sienkiewicz powiedział wprost: - To jest to rozdawnictwo i tworzeniem marginesów społecznych, w którym się PiS wyspecjalizował, dzieje się to kosztem ludzi pracujących.

Posłanka Lewicy reaguje na słowa Sienkiewicza

Ten fragment rozmowy nie uszedł uwadze posłance Lewicy Anny Marii Żukowskiej. Polityczka na Twiitterze napisała wprost, co o tym sądzi: - Według Bartłomieja Sienkiewicza rozdawnictwo PiS utworzyło marginesy społeczne. Czy mógłby Pan doprecyzować, jakie? Czy chodzi o emerytów? Czy o dzieci? Czy może o przedsiębiorców, którzy garściami brali pomoc publiczną z kolejnych tarcz amtycovidowych? Które grupy nazywa Pan marginesem? - zapytała posła Żukowska. Czy poseł odpowie na te pytania? Zobaczymy.

Według @BartSienkiewicz rozdawnictwo PiS utworzyło marginesy społeczne. Czy mógłby Pan doprecyzować, jakie? Czy chodzi o emerytów? Czy o dzieci? Czy może o przedsiębiorców, którzy garściami brali pomoc publiczną z kolejnych tarcz amtycovidowych? Które grupy nazywa Pan marginesem? https://t.co/wRh554LunP— Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ #Lewica 🇵🇱🏳️‍🌈🇺🇦 (@AM_Zukowska) March 30, 2023

Groby pisarzy cz. 3. Sienkiewicz, Prus, Konopnicka, Dąbrowska, Orzeszkowa, Zapolska, Żeromski, Reymont. Niezapomniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.