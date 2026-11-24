Wtorkowy wpis posłanki Koalicji Obywatelskiej to reakcja na falę komentarzy, jaka zalała media społecznościowe dzień wcześniej. Zamiast o propozycjach zmian w prawie, część polityków i komentatorów wolała dyskutować o nowej fryzurze oraz makijażu członkini rządu.

Trudny dzień chamoprawicy. Odkryli, że kobiety się czeszą i malują. Poseł Pejo odkrył zmarszczki

– pisze na X Barbara Nowacka, minister edukacji, posłanka KO.

Nowa fryzura w Polsat News i wpis posła Konfederacji

Wszystko zaczęło się w poniedziałek, gdy szefowa resortu edukacji wystąpiła w programie „Graffiti” na antenie Polsat News. Głównym tematem rozmowy był projekt ustawy, która ma ograniczyć dostęp do platform społecznościowych osobom poniżej 15. roku życia. Merytoryczna dyskusja o ochronie najmłodszych w sieci szybko zeszła jednak na dalszy plan.

Zaraz po emisji programu w internecie zaroiło się od wpisów poświęconych wyłącznie aparycji parlamentarzystki. Część widzów chwaliła nową fryzurę, ale pojawiły się też kpiny oraz spekulacje na temat rzekomych zabiegów medycyny estetycznej. Inni użytkownicy sieci wprost punktowali ten mechanizm, wskazując, że sprowadzanie debaty do wyglądu ma na celu zdyskredytowanie kobiety pełniącej funkcję publiczną.

Do internetowych komentatorów dołączył poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo. Polityk Nowej Nadziei opublikował na platformie X zestawienie dwóch fotografii szefowej MEN – w tym kadr z poniedziałkowego programu telewizyjnego – i opatrzył je krótkim pytaniem: „widzicie różnice?”. To właśnie ten wpis przelał czarę goryczy i skłonił polityczkę do publicznej riposty.

Sprawa Sławomira Mentzena i nagana za nagranie o policjantkach

W swoim wtorkowym oświadczeniu Barbara Nowacka nie ograniczyła się wyłącznie do odparcia przytyków pod własnym adresem. Parlamentarzystka uderzyła szerzej w postawę polityków prawicy wobec kobiet, przywołując głośny incydent z udziałem innego reprezentanta Konfederacji.

Teraz czas na trudniejsze odkrycie. Kobiety nie potrzebują waszej aprobaty, żeby być w polityce. A policjantki aprobaty innego posła, żeby służyć Polsce. Króciutko: odczepcie się od naszego wyglądu i naszych praw

– pisze Barbara Nowacka.

Wzmianka o funkcjonariuszkach to bezpośrednie nawiązanie do zachowania Sławomira Mentzena. Pod koniec września lider Nowej Nadziei opublikował w sieci nagranie z udziałem nowo przyjętych do służby policjantek, w którym podważał ich przydatność w formacji. Sprawa trafiła do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej, która 17 listopada ukarała polityka Konfederacji naganą.

Walka o prawa kobiet w życiorysie szefowej MEN

Ostra reakcja minister na próby oceniania kobiet przez pryzmat wyglądu wpisuje się w jej wieloletnią działalność społeczną. Zanim polityczka stanęła na czele resortu edukacji, dwukrotnie przewodniczyła Obywatelskiemu Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy Kobiety”, który zabiegał o liberalizację przepisów aborcyjnych. W 2017 roku za tę działalność odebrała międzynarodową nagrodę „Dla wolności kobiet” im. Simone de Beauvoir.

Była przewodnicząca Inicjatywy Polska od lat zasiada również w Radzie Programowej Kongresu Kobiet i pełni funkcję wiceprezeski Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, a w przeszłości pracowała jako wolontariuszka w Telefonie Zaufania dla Kobiet. Do momentu publikacji wpisu przez szefową MEN poseł Bartłomiej Pejo nie odpowiedział na jej słowa.

31

Ósma Runda | MORAWIECKI: NIE DLA BRAUNA, DROŻYZNA I IGRZYSKA TUSKA