Barbara Nowacka o dostępie dzieci do mediów społecznościowych. Niebawem koniec swobody?

Minister Nowacka dąży do ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych, wzorując się na rozwiązaniach australijskich.

Trwają prace nad wprowadzeniem zakazu korzystania z platform społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia.

Poznaj szczegóły planowanych zmian i kontrowersje wokół edukacji zdrowotnej.

Barbara Nowacka wyraziła swoje zaniepokojenie brakiem skutecznych mechanizmów weryfikacji wieku użytkowników mediów społecznościowych. Porównała sytuację z dostępem do używek, takich jak papierosy czy alkohol, które są niedostępne dla nieletnich. Podkreśliła, że w internecie dzieci mogą swobodnie korzystać z platform, mimo iż regulaminy większości z nich wymagają ukończenia 13. roku życia.

- Kiedy 10-latek chce kupić papierosy w sklepie, nikt mu ich nie sprzeda. Ale w internecie takie dziecko może robić w zasadzie wszystko. Nie reagujemy na to społecznie. I to trzeba zmienić – stwierdziła ministra.

Nowacka wskazała na fakt, że firmy technologiczne nie są zainteresowane ograniczaniem dostępu dla dzieci, ponieważ wiązałoby się to z utratą potencjalnych użytkowników. Dodała, że społeczeństwo zyskuje na wprowadzeniu takich ograniczeń.

Proponowane rozwiązania

Ministra poinformowała, że trwają prace nad nowymi rozwiązaniami, które mają usprawnić weryfikację wieku użytkowników. Celem jest wprowadzenie zakazu korzystania z konkretnych platform społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia, wzorując się na modelu australijskim.

- Założenie jest takie, że dzieci do 15. roku życia nie będą mogły używać konkretnych platform społecznościowych. Dokładnie tak, jak to jest rozwiązane w Australii. To nie rodzic czy nauczyciel będzie weryfikował treść, ale to będzie obowiązek leżący po stronie big techów, które muszą zapewnić, że użytkownik korzystający z konkretnych platform ma do tego uprawnienia – wyjaśniła.

Podkreśliła, że obecna sytuacja, w której 10-latek może łatwo podać fałszywy wiek i uzyskać dostęp do wszelkich treści, prowadzi do poważnych konsekwencji. Oczekuje się, że nowe przepisy będą egzekwowane w sposób podobny do weryfikacji wieku przy zakupie alkoholu.

Współpraca z prezydentem

Ministra wyraziła nadzieję na poparcie prezydenta dla tych zmian, choć jednocześnie zaznaczyła, że prezydent potrafi wetować ustawy z uzasadnieniem "nie na temat". Prawdopodobnie nawiązała do weta prezydenta wobec ustawy dostosowującej polskie przepisy do unijnego Aktu o usługach cyfrowych.

Odnosząc się do harmonogramu, Nowacka stwierdziła, że wprowadzenie takich rozwiązań w Polsce, podobnie jak w Australii, zajmie co najmniej rok. Proces ten obejmie konsultacje i przygotowanie odpowiednich regulacji.

Edukacja zdrowotna obowiązkowa?

Barbara Nowacka odniosła się także do kwestii edukacji zdrowotnej, która obecnie nie jest przedmiotem obowiązkowym. Zaznaczyła, że wprowadzenie jej jako obowiązkowej wymaga decyzji politycznej, a nie podpisu prezydenta – wystarczy rozporządzenie. Kluczowa jest zatem "zgoda społeczna".

Ministra poinformowała o trwających rozmowach z ekspertami, Naczelną Izbą Lekarską oraz organizacjami pozarządowymi, wyrażając otwartość na negocjacje z różnymi środowiskami.

- Złości mnie, że w kontekście tego przedmiotu z rozsądkiem i wiedzą mogłyby wygrać kłamstwa, kołtuństwo i półprawdy. Widzę, że kwestie zdrowia stają się dla prawicy nowym gender – skomentowała Nowacka, wskazując na polityczne podłoże oporu wobec edukacji zdrowotnej.

Podkreśliła, że nie chce, aby dzieci stały się zakładnikami politycznych sporów. Decyzja w sprawie edukacji zdrowotnej spodziewana jest w 2026 roku.

