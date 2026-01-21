Fatalna wiadomość dla Donalda Tuska! Nie jest dobrze

Koalicja Obywatelska wyprzedza PiS w najnowszym sondażu, ale wynik może skomplikować proces tworzenia rządu.

KO zyskuje 39,04%, a PiS spada do 28,47%; Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej również odnotowują zmiany.

Mimo wzrostu poparcia, KO potrzebowałaby koalicjanta do stworzenia większościowego rządu.

Z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, przygotowanego dla serwisu Stan360, wynika, że Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem, uzyskując 39,04 proc. głosów, co oznacza wzrost o 3,8 punktu procentowego w porównaniu do poprzednich badań. Na drugiej pozycji plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,47 proc., odnotowując spadek o 2,7 punktu procentowego.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, z poparciem na poziomie 12,25 proc., co stanowi wzrost o 1,6 punktu procentowego. Poza podium, z wynikiem 9,64 proc., uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która odnotowała spadek o 1,5 punktu procentowego.

Pozostałe ugrupowania polityczne, według sondażu, nie przekroczyłyby 5-procentowego progu wyborczego, co uniemożliwiłoby im wejście do Sejmu. Nowa Lewica uzyskała poparcie 4,51 proc. (spadek o 0,4 punktu procentowego), Partia Razem – 3,33 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – 1,53 proc. (spadek o 0,2 punktu procentowego), a Polska 2050 – 1,23 proc. (spadek o 0,4 punktu procentowego).

Możliwy podział mandatów

Analiza sondażu wskazuje, że nawet przy wzroście poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, ugrupowanie to nie byłoby w stanie samodzielnie utworzyć rządu. To fatalna wiadomość dla Donalda Tuska, który z pewnością wolałby przeciwny scenariusz. Ogólnopolska Grupa Badawcza prognozuje, że KO mogłaby liczyć na 215 mandatów w Sejmie. Do uzyskania samodzielnej większości potrzeba co najmniej 231 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 149 mandatów, Konfederacja – 55 mandatów, a Konfederacja Korony Polskiej – 41 mandatów. Taki rozkład sił sugeruje konieczność tworzenia koalicji w celu powołania stabilnego rządu.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk w Sopocie:

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie