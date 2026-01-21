Fatalna wiadomość dla Donalda Tuska! Nie jest dobrze

Najnowsze badanie opinii publicznej, przeprowadzone przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, wskazuje na wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, która wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość. Mimo to, wyniki sondażu sugerują, że nawet w przypadku wygranej, KO nie uzyskałaby samodzielnej większości w Sejmie, co mogłoby skomplikować proces tworzenia rządu.

Z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, przygotowanego dla serwisu Stan360, wynika, że Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem, uzyskując 39,04 proc. głosów, co oznacza wzrost o 3,8 punktu procentowego w porównaniu do poprzednich badań. Na drugiej pozycji plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,47 proc., odnotowując spadek o 2,7 punktu procentowego.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, z poparciem na poziomie 12,25 proc., co stanowi wzrost o 1,6 punktu procentowego. Poza podium, z wynikiem 9,64 proc., uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która odnotowała spadek o 1,5 punktu procentowego.

Tusk ostrzega: Europa nie może być słaba! Stanowcza reakcja na roszczenia Trumpa wobec Grenlandii

Pozostałe ugrupowania polityczne, według sondażu, nie przekroczyłyby 5-procentowego progu wyborczego, co uniemożliwiłoby im wejście do Sejmu. Nowa Lewica uzyskała poparcie 4,51 proc. (spadek o 0,4 punktu procentowego), Partia Razem – 3,33 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – 1,53 proc. (spadek o 0,2 punktu procentowego), a Polska 2050 – 1,23 proc. (spadek o 0,4 punktu procentowego).

Możliwy podział mandatów

Analiza sondażu wskazuje, że nawet przy wzroście poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, ugrupowanie to nie byłoby w stanie samodzielnie utworzyć rządu. To fatalna wiadomość dla Donalda Tuska, który z pewnością wolałby przeciwny scenariusz. Ogólnopolska Grupa Badawcza prognozuje, że KO mogłaby liczyć na 215 mandatów w Sejmie. Do uzyskania samodzielnej większości potrzeba co najmniej 231 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 149 mandatów, Konfederacja – 55 mandatów, a Konfederacja Korony Polskiej – 41 mandatów. Taki rozkład sił sugeruje konieczność tworzenia koalicji w celu powołania stabilnego rządu.

