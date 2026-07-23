Banderowskie i nazistowskie symbole na autach na granicy? Poseł pyta, czy Polska jest bezradna

Brak jednolitych procedur sprawia, że reakcje funkcjonariuszy na zakazane symbole mogą być różne na każdym przejściu granicznym.

Szczególne kontrowersje i oburzenie społeczne budzą flagi OUN-UPA, kojarzone z ludobójstwem na Polakach.

Poseł domaga się wyjaśnień, czy samo wywieszenie flagi może być podstawą do natychmiastowej odmowy wjazdu do Polski.

Chaos na granicy? Poseł alarmuje o braku spójnych procedur

Poseł Dariusz Matecki w swojej interpelacji do ministra spraw wewnętrznych i administracji zwraca uwagę na poważny problem, z jakim mogą mierzyć się funkcjonariusze Straży Granicznej. Chodzi o sytuacje, w których do Polski próbują wjechać osoby w pojazdach eksponujących symbole totalitarne – nazistowskie, komunistyczne czy banderowskie.

Zdaniem posła, brak jednoznacznych i jednolitych wytycznych w tej kwestii prowadzi do uznaniowości i chaosu. Jak wskazuje, jeden funkcjonariusz może podjąć interwencję, podczas gdy inny, w obawie przed odpowiedzialnością dyscyplinarną, może zaniechać jakichkolwiek działań. Taki stan rzeczy jest niekorzystny zarówno dla bezpieczeństwa państwa, jak i dla samych funkcjonariuszy, którzy nie mają jasnych instrukcji postępowania.

Flaga banderowska jako powód do odmowy wjazdu? Prawna szara strefa

W interpelacji podkreślono, że polskie prawo, w tym art. 256 Kodeksu karnego, penalizuje publiczne propagowanie ustrojów totalitarnych. Jednak ocena prawna zależy często od kontekstu, celu i sposobu prezentowania symboliki, co tworzy pole do interpretacji. Funkcjonariusz na granicy musi w krótkim czasie podjąć decyzję, czy ma do czynienia z przestępstwem, czy nie.

Poseł Matecki zwraca szczególną uwagę na czerwono-czarną symbolikę OUN-UPA, określaną jako banderowska. Podkreśla, że jest ona kojarzona z ludobójstwem dokonanym na obywatelach II Rzeczypospolitej i wywołuje w Polsce szczególne oburzenie. W związku z tym pyta, czy państwo polskie nie powinno jednoznacznie określić, jak reagować na pojazdy z takimi flagami.

Konkretne pytania do rządu. Czy powstanie katalog zakazanych symboli?

W dokumencie skierowanym do resortu poseł domaga się konkretnych odpowiedzi. Pyta między innymi, czy w Straży Granicznej obowiązują jakiekolwiek wytyczne dotyczące postępowania w takich przypadkach i czy istnieje przykładowy katalog symboli, które powinny wzbudzić reakcję funkcjonariuszy.

Dariusz Matecki chce również wiedzieć, jakie dokładnie czynności może podjąć funkcjonariusz – czy może nakazać usunięcie symbolu, zatrzymać go, a przede wszystkim, czy samo eksponowanie takiej symboliki wystarczy, by uznać cudzoziemca za zagrożenie dla porządku publicznego i odmówić mu wjazdu do Polski. Poseł zapytał też, ile takich interwencji odnotowano od 13 grudnia 2023 roku i czy ministerstwo planuje wprowadzenie jednolitych procedur dla całej formacji.

Interpelacja posła Dariusza Mateckiego zwraca uwagę na problem braku jednolitych regulacji dotyczących postępowania Straży Granicznej wobec symboliki totalitarnej na granicy.

Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma wyjaśnić, czy istniejące przepisy są wystarczające i czy planowane są zmiany w procedurach.