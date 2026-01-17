Balony z Białorusi znowu wleciały do Polski! Straż graniczna znalazła pakunki

Wykrycie kolejnych balonów przemycających papierosy z Białorusi do Polski.

Apel służb o zgłaszanie znalezisk i zachowanie ostrożności.

Monitorowanie sytuacji przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) i informowanie Prezydenta RP.

Podejrzenie prowokacji ze strony Białorusi pod przykrywką przemytu.

Balony z papierosami nad Podlasiem

Podlaskie służby celne i policja poinformowały o kolejnych przypadkach wykrycia balonów meteorologicznych, które posłużyły do przemytu papierosów z Białorusi do Polski. Władze zaapelowały do mieszkańców o ostrożność i zgłaszanie każdego tego typu znaleziska. Sprawę na bieżąco monitoruje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), a o sytuacji informowany jest Prezydent RP Karol Nawrocki.

W sobotę służby graniczne poinformowały o odkryciu kolejnych szczątków balonów z podczepionymi pakunkami nielegalnych papierosów. Jak podał ppor. Konrad Szwed z biura prasowego Komendy Głównej SG, siedem balonów przekroczyło granicę na terenie działania placówki SG w Kuźnicy, a ich pozostałości odnaleziono w okolicznych miejscowościach, takich jak Kraśniany, Woroniany, Machnacz, Smolanka, Słojniki i Białousy.

Niezależnie od tego, policjanci odkryli kolejne dwa balony. Jeden z nich został znaleziony w Białymstoku, gdzie zawisł na drzewie przy ul. Włókienniczej. Młodszy aspirant Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji poinformował, że na ziemi pod balonem znajdowało się około 1,5 tysiąca paczek papierosów bez akcyzy. Drugi balon z kolei znaleziono w miejscowości Wierzchłowce w powiecie sokólskim. Do tego balonu przymocowany był pakunek zawierający aż 150 kartonów nielegalnych papierosów.

Na razie nie jest znana łączna ilość przemyconych papierosów, a służby wciąż prowadzą czynności wyjaśniające. Jak jednak podaje portal Niezależna.pl, minionej nocy do Polski miało wlecieć ponad 50 balonów z nadajnikami GPS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydało oświadczenie

W związku z incydentami z balonami, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydało oświadczenie na platformie X, w którym poinformowało, że w nocy z terytorium Białorusi wleciało kilkadziesiąt obiektów.

- Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przez całą dzisiejszą noc monitorowało to zdarzenie, zbierając i analizując informacje uzyskane od instytucji wojskowych i cywilnych – napisano w komunikacie. BBN podkreśliło również, że Prezydent RP jest na bieżąco informowany o rozwoju sytuacji.

BBN przypomniało także o podobnym incydencie z końca grudnia 2023 roku, kiedy to z Białorusi do polskiej przestrzeni powietrznej wleciało aż 59 obiektów. W związku z tym, BBN nie wyklucza, że również w obecnej sytuacji „mamy do czynienia z prowokacją pod pozorem działania przemytniczego”.

Służby apelują do mieszkańców o nie zbliżanie się do balonów

W związku z rosnącą liczbą przypadków znajdowania balonów przemytniczych, policja apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności. W przypadku zauważenia podejrzanych pakunków, pod żadnym pozorem nie należy się do nich zbliżać ani ich dotykać.

- Takie obiekty mogą być wykorzystywane do przemytu i stanowić realne zagrożenie. Zachowaj bezpieczną odległość, nie podejmuj żadnych prób sprawdzenia zawartości, niezwłocznie zadzwoń na numer alarmowy 112 – zaapelował Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji.

🟢 Funkcjonariusze z @podlaski_sg ujawnili kolejne pakunki zawierające nielegalne papierosy❗️. Zostały one przemycone z Białorusi do Polski za pomocą balonów meteorologicznych.Trwają czynności w celu ustalenia osób zaangażowanych w nadanie i odbiór nielegalnych przesyłek. pic.twitter.com/Nx0n6buP5a— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 17, 2026

Nielegalne przekraczanie granicy białorusko-polskiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.