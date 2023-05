Leszek Balcerowicz ostro o PiS

Leszek Balcerowicz był gościem programu "Wieczorny Express". W swoich wypowiedział ostro uderzał w PiS. Przedwyborcze obietnice PiS dotyczące m.in. podniesienia 500 zł na dziecko do 800 zł, skomentował dosadnie: - Zachodni politycy nie ośmieliliby się traktować wyborców jako ciemnego ludu - powiedział. Balcerowicz podkreśla, że na te obietnice trzeba wziąć pieniądze, a one nie biorą się z powietrza, ale z podatków. Zdaniem Balcerowicza po rządach PiS w Polsce będzie kryzys gospodarczy spowodowany nieodpowiedzialną polityką polegającą na rozdawnictwie. - Wbrew temu, co mówi Morawiecki, mamy do czynienia z podwyższeniem podatków, a nie obniżeniem - zaznaczył ekonomista, były minister finansów i prezes Narodowego Banku Polskiego. Balcerowicz o premierze Mateuszu Morawieckim powiedział dosadnie: To chyba najbardziej notoryczny kłamca. Każde jego zdanie można łatwo zdemaskować.

Szacunkowy koszt podwyższenia 500 zł na dziecko do 800 zł to około 25 mld zł rocznie. Skąd rząd weźmie te pieniądze? - To nieodpowiedzialne obietnice, to jest taniec na Titanicu. I tak mamy już duże zadłużenie. To jest oszustwo. Oni sprawiają wrażenie, że są dobrończyńcami. Jedyna droga do pozyskania tych pieniędzy, to podwyższanie podatku. Na przykład podwyżka VAT- za co wszyscy zapłacą na zakupach. A druga droga to zadłużanie kraju - powiedział Balcerowicz podczas programu "Wieczorny Express".

Inflacja w Polsce jest wysoka, bo utrzymywano niskie stopy procentowe

W programie poruszono też kwestie inflacji. Dlaczego inflacja w Polsce jest tak wysoka? - Przyczyną wewnętrzną jest przede wszystkim polityka pieniężna NBP. Utrzymywanie stóp procentowych na poziomach bliskich zera, wtedy kiedy inflacja rosła. Gdyby reagowano na czas, to moglibyśmy teraz mieć niższą inflację i niższe stopy procentowe - powiedział Balcerowicz. A kiedy wrócimy do inflacji na poziomie 2,5 proc., czyli do bezpiecznego progu inflacji? - Jeżeli chcielibyśmy szybciej dojść do celu inflacyjnego, to stopy procentowe powinny być podwyższone. Obniżenie stóp procentowych oddali nas od celu inflacyjnego.

Leszek Balcerowicz działania rządu i obietnice wyborcze PiS określił jasno: To jest oszukiwanie ludzi i traktowanie ich jak idiotów. To jest obrażanie ludzi. To nie jest norma europejska. To jest norma PiS-owska.

A czy sam zdecyduje się wejść do polityki? Leszek Balcerowicz przyznał, że nie ma planów wejścia do polityki. Nie ma propozycji, by przystąpić do którejkolwiek partii, nawet jako ekspert.

Sonda Jak oceniasz podwyżkę 500 plus do 800 zł? To odpowiednia kwota To za mało To za dużo 500 plus powinno zostać zlikwidowane