800 plus będzie waloryzowane? Świadczenie miałoby rosnąć każdego roku

W ostatnich dniach to był najpilniej strzeżony sekret PiS. Prezes Jarosław Kaczyński (74 l.) informując na partyjnej konwencji o 800 plus zaskoczył nawet działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Żeby uniknąć nieporozumień, dyskretnie o planach poinformowano prezydenta Andrzeja Dudę (51 l.). Od wielu tygodni w rządzie, głównie w ministerstwie finansów i w resorcie rodziny, analizowano możliwości poszerzenia wprowadzonego w 2016 roku programu. Wstępnie zapadła decyzja o podwyżce, ale miała być ogłoszona w okolicach oficjalnego początku kampanii wyborczej, czyli przed wakacjami. Skąd więc to nagłe przyspieszenie? Rząd chciał przeciąć wizerunkowe problemy związane z rosyjską rakietą w lesie pod Bydgoszczą. Jak słyszymy od jednego z polityków PiS, do podniesienia świadczenia namawiała mocno Beata Szydło (60 l.). -Była premier myśli o powrocie na szczyty władzy, potrzebuje sukcesu, a sukces 500 plus, odbierany jest jako jej zasługa. Ten program już zawsze Polacy będą kojarzyli z Beatą Szydło – mówi anonimowo poseł. Co ciekawe, z naszych informacji wynika, że świadczenie ma być teraz waloryzowane każdego roku, jak emerytury, czy renty. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki (54 l.) zapowiedział, że już dzisiaj rozpoczną się prace nad podniesieniem o 300 złotych świadczenia 500 plus. -Na wtorkowym posiedzeniu rządu będziemy dyskutowali o harmonogramie, natomiast jeszcze w tym tygodniu zwołam kolejną Radę Ministrów po to, aby przyjąć harmonogram realizacji wszystkich tych projektów, które zostały przedstawione przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego – mówił szef rządu. Przypomnijmy te projekty, to bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia; zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

