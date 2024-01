Gigantyczna awantura w studiu „Super Expressu"! Poseł Moskal nie wytrzymał: „Giertych to żałosna postać"

Do ostrego spięcia doszło na antenie „SE” w programie „Wieczorny Express”, który prowadził red. Kamil Szewczyk. – Pan Giertych jest postacią dość Groteskową, żeby nie powiedzieć zupełnie żałosną. Jest człowiekiem, który uciekał od wymiary sprawiedliwości, który omdlewał, kiedy funkcjonariusze wchodzili do jego domu, potem ukrywał się poza granicami Polski. Dostał ponad sto wezwań do prokuratury na które nie odpowiadał – mówił Michał Moskal z PiS, komentując fakt, że poseł KO Roman Giertych został przewodniczącym Zespołu ds. Rozliczeń rządów PiS.

Suchej nikt na wypowiedzi posła Moskala nie zostawiła jednak posłanka Koalicji Obywatelskiej Karolina Pawliczak. – Nie jest ani groteskową ani żałosną postacią, jest posłem Rzeczpospolitej i zdobył ogromne poparcie społeczne. Jest cenionym adwokatem i dzisiaj rozpoczęliśmy prace zespołu do spraw rozliczenia waszej kadencji rządów, czyli rozliczenia tak naprawdę waszych przekrętów, bo wiemy, że takie właśnie były – przyznała posłanka Pawliczak, która broniła Giertycha i krytykowała TVP za rządów PiS.

– Również uczestniczę w tym zespole. Przede wszystkim to, co się działo w TVP idzie na pierwszy ogień, czyli hejt – to, co spowodowało te nieszczęścia w poprzedniej kadencji, jeżeli możemy to dzielić czasowo – czyli śmierć pana prezydenta Adamowicza, prezydenta Gdańska. Prawo i Sprawiedliwość dopuściło do tego, że tak wyglądały media pseudo-publiczne w poprzedniej kadencji – zaznaczyła Karolina Pawliczak.

Michał Moskal nie pozostawał jej dłużny. Stwierdził, że to jest „absolutna bzdura”. – Była nawet długa dyskusja do jakich mediów był dopuszczony człowiek, który dokonał tego zamachu na prezydenta Adamowicza i to nie były media publiczne! Po drugie, państwo uczestniczyliście w tym „szczuciu” na prezydenta Adamowicza, wokół którego toczyły się już wówczas bardzo poważne zarzuty – oznajmił polityk.

– Do zespołu rozliczenia kogokolwiek bierzecie człowieka skompromitowanego, na którym ciążą bardzo poważne zarzuty, który ukrywał się poza granicami państwa, żeby się go nie dało doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości! – tłumaczył posłance. Michał Moskal zarzucał Giertychowi, że ten swoją kampanię wyborczą prowadził korespondencyjnie, bo „w Polsce byłyby po prostu zatrzymany”. – To jest absurdalne, ale taką politykę zdecydowaliście się robić! – mówił.

– Proszę nie kwestionować, bo TVP publiczne za waszej kadencji było po prostu szczujnią! Uczestniczyłam w wielu programach w tej telewizji, więc mam prawo tak powiedzieć – skomentowała na koniec Pawliczak.

