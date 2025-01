Awantura w "Kropce nad i": W ogniu sporów o Marcina Romanowskiego

Karol Nawrocki szczerze o Andrzeju Dudzie. Będzie go naśladował?

Duda zwrócił się do Tuska ws. udziału Netanjahu w obchodach wyzwolenia Auschwitz

Co wiemy?

Olejnik: "Posłowie PiS uciekają, bo boją się sądów"

Rozmowa rozpoczęła się od krytycznego komentarza Moniki Olejnik, która zarzuciła politykom Prawa i Sprawiedliwości, że ich przedstawiciele "uciekają na Węgry, bo boją się sądów i prokuratury".

Żona Nawrockiego wkracza do kampanii! Podjęła ważną decyzję

– To jest ich porażka – wskazał Wójcik, celując w stronę Gajewskiej.

Olejnik nie pozostawiła tej uwagi bez odpowiedzi. – Nie, proszę pana, to jest pana porażka. Pan wywodzi się z tego środowiska. Na przełomie września i października pan Romanowski wystąpił o azyl. Jaki to jest wstyd – podkreśliła prowadząca.

Wójcik o Tusku i Trumpie

Podczas dalszej dyskusji Wójcik stwierdził, że cała sytuacja to "wstyd i porażka rządu Donalda Tuska". Zaskakując, dodał: – Trump to już wie i Vance też już wie.

Monika Olejnik szybko skontrowała jego słowa, przypominając, że Viktor Orban, sojusznik Władimira Putina, otworzył drzwi dla Romanowskiego. – To wstyd dla PiS – zaznaczyła dziennikarka. Wójcik bronił jednak Orbana, nawiązując do jego spotkania z Donaldem Trumpem. – Człowiek najpotężniejszego państwa świata przyjmuje go i rozmawia z nim w cztery oczy – stwierdził poseł PiS.

Gajewska: "Nie jest pan przyzwyczajony do dyskusji"

Aleksandra Gajewska zarzuciła Wójcikowi brak umiejętności prowadzenia merytorycznej debaty, co wywołało kolejne emocje w studiu. – Kończy się ta władza. Wy się skończycie, a potem będziecie rozliczani – odpowiedział ostro Wójcik.

Hołownia o konsekwencjach dla Romanowskiego

Dyskusja na temat Marcina Romanowskiego trwa w polskiej polityce od kilku dni. Wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że wobec posła, który uciekł na Węgry, zostaną wyciągnięte konsekwencje. – Pan poseł Romanowski nie będzie otrzymywał diety poselskiej ani uposażenia – ogłosił Hołownia.

Sprawa Marcina Romanowskiego nadal dzieli polską scenę polityczną. Ostra wymiana zdań w "Kropce nad i" pokazuje, jak głębokie są te podziały. Ucieczka posła na Węgry i jej konsekwencje będą z pewnością jednym z tematów kampanii przed wyborami prezydenckimi, a także okazją do kolejnych politycznych starć.

Poniżej galeria zdjęć Karola Nawrockiego w siedzibie "Super Expressu". Zapraszamy.

Express Biedrzyckiej - Michał Kamiński 09.01.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.