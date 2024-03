Awantura przed konwencją PIS! ! Ostra reakcja działaczy

W Szeligach spotkali się wszyscy czołowi politycy PiS - Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, Przemysław Czarnek czy Marlena Maląg. Tuż przed rozpoczęciem konwencji samorządowej partii słychać było głośne nawoływanie z megafonu: "Uwaga, uwaga, ogłaszam alarm RCB dla mieszkańców Szelig. Zauważono bowiem duże stężenie funkcjonariuszy PiS. A jak wiemy, PiS kradnie".

Ostra reakcja zwolenników PIS. Padły wyzwiska!

Wokół sali, w której zebrali się politycy i działacze Prawa i Sprawiedliwości jeździł samochód z megafonem. To rozsierdziło zwolenników PIS-u. Jeden z mężczyzn zaczął wyzywać kobietę, krzyczącą przez megafon. -Tak działają prowokatorzy Platformy Obywatelskiej - mówił jeden z mężczyzn, który przyszedł na spotkanie PiS.

Za wywołaniem tej sytuacji stała Lotna Brygada Opozycji. Działacze na swoim aucie mieli napis: "PiS kradnie" czy "Przeproście i Sp**********".

Konwencja samorządowa PiS

Prezes Jarosław Kaczyński podczas swojego wystąpienia na konwencji ocenił, że od 13 grudnia zeszłego roku mamy do czynienia z rządem, który nieustannie mówi "nie".

- Przede wszystkim mówi, że nie będzie kontynuował, ale mówi także, że nie będzie inwestował, że nie będzie naprawiał, że nie będzie podejmował przedsięwzięć, które już są zaawansowane. Natomiast bardzo często lubi się posługiwać słowem "likwidacja". Można powiedzieć, jest to rząd likwidatorów. Polska potrzebuje być na tak. My wszyscy powinniśmy być na tak - powiedział. - My musimy być na tak dla inwestycji, na tak dla rozbudowy tego wszystkiego, co zostało już podjęte. Na tak dla różnego rodzaju innowacji, na tak przede wszystkim dla rozwoju -mówił Kaczyński.

- Można powiedzieć, że Polska szła pod naszymi rządami drogą rozwoju, drogą ku temu, by polski naród -to słowo odnosi się do każdego obywatela – żył lepiej, żeby szło ku dobremu - przekonywał.

- Dlatego musimy dzisiaj, tu ze stolicy Polski powiedzieć głośno: jesteśmy na tak. Polska powinna być na tak - wezwał Jarosław Kaczyński.