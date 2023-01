Awantura prezydenta Dudy z ministrem Budą. Reakcja rzecznika rządu

- Nie wiem, od kogo Pan Min. Buda czerpie takie informacje, ale są one nieprawdziwe i w swojej wypowiedzi niestety mija się z prawdą - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda, cytując słowa Waldemara Budy. Minister w radiowej Trójce mówił, że "prezydent nie powiedział, że jest przeciwny ustawie, tylko powiedział: nie podpiszę ustawy takiej a takiej. Nie odnosząc się nawet do tego, co jest na stole" (...) Dzisiaj już wiem, że te rozmowy, które są prowadzone z prezydentem po tej wypowiedzi, bardzo mocno go uspokajają. Nie podejrzewam, żeby były problemy na poziomie prezydenta z zaakceptowaniem rozwiązań, które są wynegocjowane z Komisją Europejską".

Przypomnijmy, że chodzi o projekt nowelizacji ustawy o SN, który 13 grudnia 2021 roku posłowie PiS złożyli w Sejmie. Ma on wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Był on negocjowany podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli.

Rzecznik rządu o słowach ministra Budy

- Minister Waldemar Buda popełnił błąd, bo nie uczestniczy w negocjacjach z Kancelarią Prezydenta. Rozumiem dobre intencje ministra Budy, ale tutaj się zapędził, zresztą już za to przeprosił - powiedział Piotr Müller w programie "Graffiti" w Polsat News.

