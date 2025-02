Awantura podczas Komisji Regulaminowej. Słychać krzyki. Suski: "Tusk znaczy pies"

„Jeżeli poseł nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, to jest to szkodliwe społecznie. To logika inkwizycji – jak oskarżony utonie, to jest niewinny, a jak przeżyje, to znaczy, że diabeł mu pomógł i trzeba go spalić” – mówił Suski, porównując działania komisji do średniowiecznych procesów.