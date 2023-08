Giertych wystartuje do Sejmu? Kamiński ujawnia sensacyjne plany

Był przeciwnikiem wejścia Polski do Unii, twórcą Ligi Polskich Rodzin i wicepremierem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego (77 l.). Jest adwokatem reprezentującym niejednokrotnie interesy Donalda Tuska (66 l.) i jego rodziny, a także nieprzejednanym krytykiem rządów PiS. Kilka miesięcy temu Roman Giertych ogłosił, że będzie walczył o mandat senatora, ciągle nie wiadomo, czy poprą go partie tworzące pakt senacki. O takiej możliwości mówił ostatnio Szymon Hołownia (47 l.), ale nawet część polityków jego formacji odżegnuje się od współpracy z byłym ministrem edukacji. W pakcie senackim, najbardziej krytyczna wobec Giertycha jest Lewica. - Nie został oficjalnie zgłoszony i wynegocjowany przez żadne ugrupowanie, które brało udział w tworzeniu paktu – mówił w radiowej Trójce Robert Biedroń (47 l.). Z kolei Marek Sawicki (65 l.) z PSL, mówił w RMF, że nie będzie protestował, jeżeli PO, Trzecia Droga i Lewica, ostatecznie wezmą mecenasa pod swoje skrzydła. - Jeśli jest miejsce w jakimkolwiek okręgu, to ja nie mam nic przeciwko temu – twierdzi Sawicki. Zaskakującą koncepcję przedstawia nam Michał Kamiński (52 l.). Wicemarszałek Senatu proponuje wystawienie byłego wicepremiera na warszawskiej liście Trzeciej Drogi, w wyborach do Sejmu. - Byłby przeciwwagą dla Tuska i Kaczyńskiego. Roman Giertych jest o wiele bardziej skuteczny w walce z PiS niż Tusk – twierdzi Kamiński. A Roman Giertych nie chce komentować takiego scenariusza - KO powinna zrobić wszystko , żeby wygrać z PiS, a Trzecia Droga powinna zrobić wszystko, aby wygrać z Konfederacją. Ambicje poszczególnych osób powinny się dostosować do tej generalnej strategii – kończy Giertych.

