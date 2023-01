Aukcja Donalda Tuska. Gigantyczna kwota za spacer z liderem Platformy Obywatelskiej!

WOŚP 2023. Ostateczna kwota nie jest jeszcze znana

29 stycznia 2023 roku odbył się 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał zagrał pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!". Choć ostateczna kwota nie jest jeszcze znana to licznik już dawno przekroczył 150 mln zł (154 606 764 zł - stan na 30.01.2023 r. 19.20).

Do wzrostu tej kwoty znaczącą przyczyniły się między innymi internetowe aukcje prowadzone na platformie shoppingowej Allegro. Każdego roku wielu znanych i lubianych decyduje się na przekazanie wartościowych i sentymentalnych przedmiotów i usług. Końcowe kwoty licytacji zostaną przekazane na tegoroczny cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Aukcja Donalda Tuska zakończona. Padła ogromna kwota

Wśród osób, które zdecydowały się wesprzeć ten szczytny cel jest lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Donald Tusk zaoferował wspólny spacer i obiad w Gdańsku.

"Przewodniczący Donald Tusk opowie o swoim rodzinnym mieście i przekaże zwycięzcy książkę z dedykacją. To będzie idealna okazja, aby porozmawiać o tym, co w Polsce powinno być najważniejsze. Spotkanie odbędzie w kultowej gdańskiej restauracji. Liczba osób, które mogą brać udział w realizacji aukcji: 1. Termin realizacji (do kiedy aukcja będzie możliwa do przeprowadzenia): do końca stycznia 2024 roku" - czytamy w opisie.

Aukcja Donalda Tuska została zakończona. Zwycięzca aukcji przekazał aż 301 100 złotych! "301 100 zł. Dzięki za wielkie serce" - napisał lider Platformy Obywatelskiej na Twitterze informując o zakończeniu aukcji.

301 100 zł. Dzięki za wielkie ❤️ pic.twitter.com/CGoJ8Nj3WO— Donald Tusk (@donaldtusk) January 30, 2023

Sonda Czy wsparłeś WOŚP? tak nie