Ataki z użyciem noży w szkołach na północnym Mazowszu. Jak zwiększyć bezpieczeństwo uczniów?

Seria incydentów na północnym Mazowszu wywołała obawy rodziców i reakcję służb

W ataku w Leszczydole-Nowinach zginęła pracownica szkoły, a kilka osób odniosło obrażenia

Padła propozycja montażu przy wejściach do szkół bramek do wykrywania metalu

W debacie pojawił się postulat, by sąd szybko kontrolował decyzje o blokowaniu treści w sieci

Ataki w szkołach na północnym Mazowszu badają służby

W krótkim czasie na północnym Mazowszu doszło do ataków i prób ataków z użyciem noży oraz innych ostrych narzędzi. Według doniesień medialnych do takich zdarzeń doszło między innymi w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce i w Szkole Podstawowej w Leszczydole-Nowinach. W drugim z tych przypadków zginęła pracownica szkoły, a kilka osób odniosło obrażenia.

Za atakami stali nastolatkowie, a część kolejnych prób udało się wcześniej udaremnić. Rząd zwołał nadzwyczajne narady, a policja i prokuratura prowadzą postępowania wyjaśniające. Po informacjach o zagrożeniu część rodziców nie posłała dzieci do szkoły, a niektóre placówki czasowo zamknięto.

Skąd bierze się przemoc wśród młodych ludzi?

W rozmowie padło zastrzeżenie, że nie ma jednej prostej odpowiedzi na pytanie o przyczyny tych zdarzeń. Wśród możliwych przyczyn wymieniono skutki pandemii, rozwój mediów społecznościowych i pogarszający się stan psychiczny części młodych ludzi. Związki między sprawcami i ewentualny mechanizm naśladownictwa powinny, jak zaznaczono, zostać sprawdzone w śledztwie.

Ważne byłoby także wcześniejsze rozpoznawanie kryzysów psychicznych wśród uczniów. Do sygnałów alarmowych zaliczono między innymi narastającą izolację, wycofywanie się z dotychczasowych relacji i niepokojące wypowiedzi. Wymagałoby to łatwiejszego dostępu do psychologów w szkołach i stałego finansowania specjalistycznej pomocy.

Wrócił także temat ograniczenia dzieciom dostępu do smartfonów i internetu. Jako przykład przywołano rozwiązania wprowadzone w Australii, jednocześnie zaznaczając, że same ograniczenia nie rozwiążą problemu przemocy.

Bramki przy szkołach i monitoring sieci. Proponowane rozwiązania

Jedna z propozycji zakłada montaż przy wejściach do szkół bramek do wykrywania metalu. Bramki mogłyby utrudnić wniesienie noża do szkoły, ale ich montaż i obsługa wiązałyby się z kosztami. Podkreślono przy tym, że poprawa bezpieczeństwa wymaga konsekwentnych, długofalowych działań, kontynuowanych niezależnie od zmian rządów.

W rozmowie pojawił się także temat blokowania w internecie transmisji przemocy. Premier przekonywał, że potrzebne są przepisy pozwalające blokować takie materiały. Z kolei Artur Jarząbek zwracał uwagę, że unijne regulacje już umożliwiają ABW szybkie blokowanie części treści. Prof. Antoni Dudek uznał, że ewentualne luki w prawie trzeba usunąć, ale ostrzegł przed zbyt szerokim stosowaniem takich uprawnień.

Aby ograniczyć ryzyko nadużyć, zaproponowano szybką kontrolę sądową decyzji o blokowaniu treści, na wzór trybu wyborczego. Sąd oceniałby konkretną treść i rozstrzygał, czy decyzja służb o blokadzie była zasadna. Skuteczność tego rozwiązania zależałaby jednak od sprawności sądów.

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