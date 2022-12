Artur Soboń: "Polska 2022 rok zamknie w gronie państw z największym wzrostem gospodarczym, ale 2023 to już mniejsza dynamika" [Sedno Sprawy]

Prowadzący rozpoczął rozmowę od pytania o tarcze inflacyjne, które rząd najpierw rok temu z rozgłosem uruchamiał, a obecnie zapowiada ich zwijanie tłumacząc się warunkami panującymi w UE. - Nie wygląda to wszystko mało logicznie? - pytał Jacek Prusinowski Artura Sobonia. - Nie, to jest tak, że stosujemy narzędzia, które są adekwatne do sytuacji. To narzędzie w postaci obniżki podatku VAT, akcyzy i podatku od sprzedaży detalicznej było rozwiązaniem, które można było wprowadzić szybko i ono pozytywnie zadziałało. W międzyczasie zaproponowaliśmy inne rozwiązania, które są skuteczne, czyli na przykład zamrożenie cen prądu. Zaraz zaproponujemy rozwiązanie dotyczące cen gazu. Wprowadziliśmy dodatki na poszczególne paliwa, którymi ogrzewamy nasze domy, więc krótko mówiąc cały czas uzupełniamy albo zastępujemy jedne rozwiązania innymi. Rzeczywiście jednak jest tak, że ta stawka zerowa na przykład na paliwo czy w szczególności na paliwo, ale nie tylko, bo także na gaz jest sprzeczna z dyrektywą - mówił Artur Soboń.

Kolejne pytanie prowadzącego dotyczyło cięć budżetowych. - Zapowiadane są od kilku tygodni, premier mówił o kilkunastu miliardach, które już miało się udać znaleźć. Jakie są potrzeby, jeśli chodzi o przyszły rok? Jak daleko idące będą musiały być to oszczędności? - pytał wiceministra finansów Jacek Prusinowski.

- Każda oszczędność jest w cenie - skonstatował polityk. - Jesteśmy w sytuacji, w której w przyszłym roku będzie w Europie i na świecie spowolnienie gospodarcze. Polska ten rok zamknie w gronie pięciu państw, które mają największy wzrost gospodarczy, ale rok przyszły to już mniejsza dynamika tego wzrostu. Będzie wciąż wzrost gospodarczy, ale nieporównywalny do tego czasu, kiedy polska gospodarka, zwłaszcza po wyjściu z covidu rozwijała się bardzo szybko. Więc każda oszczędność jest w cenie. Jeśli chodzi o nasze potrzeby pożyczkowe na ten rok, zamknęliśmy już w sierpniu, więc nie mamy sytuacji, w której mielibyśmy jakiś nóż na gardle - komentował Artur Soboń.

Prowadzący odniósł się do wypowiedzi polityka z początku listopada. To wówczas 2 listopada w TVP Artur Soboń mówił, że Polska jest w szczycie inflacji. - Czy faktycznie twierdzi pan, że teraz będzie tylko lepiej, jeśli chodzi o inflację? - pytał się Jacek Prusinowski.

- Nie, to nie jest tak, że będzie tylko lepiej. Ale w roku 2023, czyli rok do roku biorąc, inflacja będzie niższa, a od drugiego kwartału ona powinna spadać i nawet najgorsze prognozy mówią o jednocyfrowej inflacji na koniec roku 2023. Ale mamy przed sobą jeszcze miesiące, gdy ceny energii i żywności mogą powodować presję inflacyjną. Ja więc nie powiedziałem, że będzie tylko lepiej, ale z całą pewnością 2023 rok to jest rok już niższej inflacji niż rok 2022 - podsumował wiceminister finansów.