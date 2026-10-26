Artur Bartoszewicz ostrzega: „Obrazki, które widzimy w Paryżu, będą zjawiskiem również w Polsce”. Mocne słowa o migrantach!

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-10-26 9:50

Polska musi przygotować się na napływ pracowników z zagranicy, ale samo zapewnienie im zatrudnienia nie wystarczy. Dr Artur Bartoszewicz ostrzega, że bez skutecznej polityki asymilacyjnej możemy w przyszłości mierzyć się z problemami, jakie obserwujemy w zachodnioeuropejskich metropoliach. W „Porannym Ringu” ekspert nie szczędził gorzkich słów pod adresem państwa i wskazał, co należy zrobić, aby uniknąć niebezpiecznych zjawisk. Jego wypowiedź padła w kontekście gospodarczej wizyty premiera Donalda Tuska w Indiach oraz sprowadzania do Polski zagranicznych pracowników.

Artur Bartoszewicz w ciemnej marynarce i białej koszuli. O jego ostrzeżeniach dla rządu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: SuperRing/ Youtube
  • Artur Bartoszewicz uważa, że sprowadzanie relacji gospodarczych z Indiami wyłącznie do pozyskiwania taniej siły roboczej jest błędem, podkreślając szersze znaczenie Indii jako partnera inwestycyjnego i technologicznego.
  • Ekspert wskazuje na niegotowość Polski do zarządzania procesami migracyjnymi, podkreślając konieczność zrozumienia i przygotowania się na ogromne różnice kulturowe i cywilizacyjne.
  • Bartoszewicz postuluje, że polska polityka migracyjna powinna opierać się na asymilacji, wymagającej od migrantów nauki języka, kultury i historii Polski, aby zapobiec tworzeniu się niebezpiecznych enklaw i konfliktów społecznych, jakich przykładem mogą być wydarzenia w Paryżu.

Bartoszewicz o wizycie Tuska w Indiach. „To jest błąd”

Podczas „Porannego Ringu” Artur Bartoszewicz odniósł się do gospodarczej ofensywy premiera Donalda Tuska w Indiach i Wietnamie. Ekspert podkreślił, że Indie są dziś jednym z najważniejszych graczy na światowej scenie gospodarczej, a Polska powinna rozwijać z nimi współpracę inwestycyjną i technologiczną. Jednocześnie przestrzegł przed sprowadzaniem tych relacji wyłącznie do pozyskiwania taniej siły roboczej.

Jeżeli rzeczywiście pojechał tylko i wyłącznie żeby wytworzyć przestrzeń relokacji pracowniczej ze względu na to, że wielu przedsiębiorców w Polsce oczekuje, że ta tania siła robocza najedzie, to jest błąd – stwierdził Bartoszewicz w „Porannym Ringu”.

Radosław Sikorski alarmuje! W wywiadzie dla CNN padły ostrzeżenia

Zdaniem eksperta Polska nie jest odpowiednio przygotowana na procesy migracyjne, które wiążą się z napływem osób wychowanych w odmiennych kulturach.

Naprawdę Indie są dzisiaj istotnym graczem geopolitycznym i w ogóle w ramach globalnej gospodarce nie można tego spłycać, a w kontekście migracji to pokazuje tylko i wyłącznie naszą niegotowość, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że na wszelkiego typu migrację trzeba się przygotować, dlatego że to są ogromne różnice kulturowe, to są ogromne różnice cywilizacyjne – przekonywał.

„Powinniśmy zadbać o naukę języka, kultury i historii”

Bartoszewicz uważa, że polska polityka migracyjna powinna opierać się przede wszystkim na asymilacji osób przyjeżdżających do naszego kraju. Nie wystarczy, że cudzoziemiec podejmie pracę i będzie uczestniczył w życiu gospodarczym.

Konieczne jest również poznanie języka, historii oraz zasad obowiązujących w Polsce.

My ze swojej strony powinniśmy zadbać o naukę języka, my powinniśmy zadbać o naukę kultury, o naukę historii, o to, żebyśmy asymilowali tych ludzi do naszych zasad i reguł, bo inaczej reguły i zasady zostaną przywiezione z zewnątrz, oni się nie asymilują i wytworzą enklawy bardzo niebezpiecznej, bez względu na to, czy to jest islam czy jakakolwiek inna religia – ostrzegał ekspert.

W jego ocenie Polska powinna stworzyć cudzoziemcom jasną ofertę integracji ze społeczeństwem, zamiast bezrefleksyjnie powielać rozwiązania wielokulturowe stosowane w innych państwach.

Mocne ostrzeżenie. „Obrazki” z Paryża mogą pojawić się w Polsce?

Najbardziej alarmujące słowa padły, gdy rozmowa zeszła na konsekwencje braku skutecznej asymilacji migrantów. Bartoszewicz przywołał przykład Paryża, wskazując na zagrożenia, które jego zdaniem mogą pojawić się również nad Wisłą.

Tego typu enklawy wytworzą bardzo niebezpieczne reguły, które dla nas będą całkowicie niezaakceptowane i takie obrazki związane z różnego rodzaju atakami czy masowe, które widzimy w Paryżu, będą zjawiskiem również w przyszłości w Polsce – mówił w „Porannym Ringu”.

Bartoszewicz przekonywał, że państwo powinno reagować zawczasu, zanim ewentualne problemy społeczne i konflikty staną się trudne do opanowania.

Jego zdaniem kluczowe znaczenie ma nie tylko sama polityka migracyjna, lecz także sprawność instytucji państwowych, które muszą być przygotowane do działania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.

„Przyjeżdżasz, pracujesz, ale asymilujesz się”. Bartoszewicz stawia sprawę jasno

Ekspert przedstawił również zasady, na jakich jego zdaniem powinien opierać się pobyt migrantów zarobkowych w Polsce. Podkreślił, że osoby przyjeżdżające do naszego kraju powinny respektować obowiązujące tu normy i reguły.

Dlatego, że nie rozumiemy i nie przygotowujemy Polski do wytworzenia pewnej oferty związanej z tym, że przyjeżdżasz, pracujesz, ale asymilujesz się, wchodzisz w nasze reguły – mówił Bartoszewicz.

Dodał, że osoby, które nie chcą zaakceptować tych zasad, nie powinny korzystać z takiej oferty pobytu.

To nie jest oferta dla ciebie – podkreślił.

Bartoszewicz zaznaczył także, że do realizacji takiej polityki potrzebne są silne instytucje państwowe, odpowiednio przygotowana policja i służby zdolne do rozpoznawania zagrożeń w różnych środowiskach.

QUIZ. W którym województwie urodził się ten znany polski polityk?
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy od prezydenta. W którym województwie urodził się Karol Nawrocki?
DLACZEGO TUSK WALCZY O TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki