Sedno Sprawy 08.05.2025

Arłukowicz o Nawrockim: "Nie może oddać mieszkania bo nie ma do niego praw"

Bartosz Arłukowicz twierdzi, że oświadczenie Karola Nawrockiego w sprawie przekazania mieszkania na cele charytatywne wcale nie zamyka tej sprawy: - Nie ma praw do tego mieszkania więc nie może go przekazywać. Wiedza jaką mamy na razie nie pozwala nam na stwierdzenie, że to mieszkanie zgodnie z prawem należy do pana Nawrockiego i jego żony - mówi Arłukowicz w "Sednie Sprawy"