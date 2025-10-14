Ardanowski: Sytuacja w polskim rolnictwie to już katastrofa. Trzeba pilnej reakcji rządu

Jacek Prusinowski
2025-10-14 12:26

Sytuacja na wsi jest dramatyczna - mówi Jan Krzysztof Ardanowski. Były minister rolnictwa uważa, że niemal każdy rodzaj produkcji rolniczej przestaje być opłacalny. Sytuację pogarsza jeszcze perspektywa napływu towarów spożywczych z Ameryki Łacińskiej w ramach umowy handlowej Unii Europejskiej z Krajami Mercosur. _Nasze rolnictwo będzie wzięte w kleszcze - mówi gość "Sedna Sprawy"

J.K.ARDANOWSKI: SYTUACJA NA WSI JEST DRAMATYCZNA
