Apel Rydzyka przyniósł efekty? Fundacja bogatsza niż kiedykolwiek

Fundacja Nasza Przyszłość, kierowana przez o. Tadeusza Rydzyka, odnotowała znaczny wzrost przychodów w ostatnich dwóch latach, przewyższając budżety organizacji takich jak Polska Akcja Humanitarna.

W 2024 roku fundacja otrzymała 8,1 mln złotych z 1,5% podatku dochodowego, co stanowi podwojenie wpływów w porównaniu do 2022 roku (3,8 mln złotych).

Wpływy fundacji utrzymały się na wysokim poziomie pomimo zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład, a w 2022 roku o. Rydzyk apelował o wsparcie finansowe dla fundacji.

W 2024 roku liderami finansowania wśród polskich organizacji pozarządowych były Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" (375 mln zł) i Fundacja Siepomaga (199 mln zł), a Fundacja Nasza Przyszłość znalazła się na 34. miejscu z przychodami w wysokości 10,5 mln złotych.

Fundacja, której wieloletnim prezesem był założyciel Radia Maryja, systematycznie umacnia swoją pozycję wśród najlepiej zarabiających organizacji pozarządowych w Polsce. W 2024 roku fundacja otrzymała 8,1 mln złotych z tytułu 1,5% podatku dochodowego od podatników, co stanowi podwojenie wpływów w ciągu zaledwie dwóch lat.

Coroczny raport Ministerstwa Finansów dotyczący przekazania części podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego umieszcza Fundację Nasza Przyszłość na 34. miejscu. Mimo że pozycja ta może wydawać się skromna, przychody fundacji kierowanej przez Tadeusza Rydzyka są wyższe niż wielu innych znanych organizacji, takich jak Polska Akcja Humanitarna. W ubiegłym roku polskie organizacje pozarządowe zebrały łącznie 2,3 mld złotych z pieniędzy podatników. Z tej kwoty ponad 8,1 mln złotych trafiło na konto Fundacji Nasza Przyszłość. Dla porównania, w 2023 roku fundacja otrzymała 6,5 mln złotych, a rok wcześniej – 3,8 mln złotych. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost wpływów w ciągu zaledwie dwóch lat.

Apel Tadeusza Rydzyka

Wpływy fundacji Tadeusza Rydzyka utrzymują się na wysokim poziomie, pomimo przepisów Polskiego Ładu wprowadzonych za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Podniesienie kwoty wolnej od podatku miało początkowo negatywny wpływ na finanse Fundacji Nasza Przyszłość. W odpowiedzi na to, w 2022 roku Telewizja Trwam wyemitowała specjalny apel, w którym założyciel Radia Maryja namawiał wiernych do przekazywania datków. Redemptorysta skomentował wówczas sytuację.

- Grupy podatników, wspomagających fundację to emeryci i renciści oraz osoby z niższymi dochodami. Niestety, ludzie bogatsi mają chyba pozaszywane kieszenie i zamknięte portfele, zamknięte serca dla dobra - mówił.

Fundacja Nasza Przyszłość, która, jak podaje na swojej stronie internetowej, prowadzi działalność na rzecz polskiej kultury, wychowania i dziedzictwa narodowego, wydaje się wychodzić z przejściowych problemów finansowych. Według zestawienia omawianego przez Rzeczpospolitą, w 2024 roku łączne przychody fundacji wyniosły 10,5 mln złotych.

W 2024 roku na podium najhojniej wspieranych przez podatników organizacji pozarządowych znalazły się: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" (375 milionów złotych), Fundacja Siepomaga (199 milionów złotych) oraz Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (108 milionów złotych). Fundacja Polsat, z wynikiem 10,4 miliona złotych, zajęła 25. miejsce w zestawieniu Ministerstwa Finansów. Większość wyróżnionych fundacji zajmuje się pomocą osobom chorym i niepełnosprawnym. Na liście znalazły się również organizacje pomagające zwierzętom (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOT "Animals") oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która uzyskała z 1,5% podatku 33,6 mln złotych.

