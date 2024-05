Anna Maria Żukowska nie wytrzymała! Była bezlitosna dla posłanki KO

Bolesny cios w Hołownię! Poseł od Ziobry bez litości zrugał go na wizji

Anna Maria Żukowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często komentuje posty innych polityków. Ostatnio Małgorzata Tracz z KO pokazała nagranie opublikowane przez fundację Viva, na której widać konia ciągnącego wóz nad Morskie Oko. Na filmiku widać, jak zwierzę leży na ziemi. Jeden z fiakrów kuca przy nim i klepie go w pysk, a koń szybko się podnosi.

Temat koni przewożących turystów do Morskiego Oka niemal w każdym sezonie wakacyjnym wzbudza dużo emocji, a w sieci mnożą się nagrania na których widać, jak wyczerpane zwierzęta upadają. To także czas, gdy zwraca się na uwagę na ciężką pracę, jaką muszą wykonywać konie, całymi dniami ciągnąc ciężkie wozy w upale.

- Kolejny „wypadek” na Morskie Oko. Bez żadnego powodu skazujemy zwierzęta na cierpienie. Nasza rozrywka nie może być powodem do zamęczania koni do upadłego! Z tym trzeba po prostu skończyć! - napisała Małgorzata Tracz przy okazji nagrania pokazanego przez fundację.

Filmik skomentowała Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, która zapytała, co władza zamierza zrobić w tej sprawie. Posłanka KO obiecała rozmowę z szefostwem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Na post zareagowała Anna Maria Żukowska, która nie wytrzymała i w ostrych słowach odniosła się do Małgorzaty Tracz. - To skończ. Co cię powstrzymuje? W Twoim klubie są Alicja Chybicka i Jagna Marczułajtis-Walczak, które popierają fiakrów i wyzysk koni. Może na początek, w ramach zachowania elementarnej wiarygodności, zawnioskujesz o wywalenie ich z klubu? Czy będziesz tylko dalej utyskiwać na Twitterze? - napisała przedstawicielka Lewicy.

Anna Maria Żukowska zapowiedziała w innym poście, że w przyszłym tygodniu do sejmu trafi projekt ustawy dotyczący traktowania koni przez fiakrów.

