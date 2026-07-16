Anna Bryłka wprost oceniła PiS i Jarosława Kaczyńskiego. Nie gryzła się w język!

Według Anny Bryłki, największym problemem Jarosława Kaczyńskiego jest to, że Prawo i Sprawiedliwość straciło dominującą pozycję na polskiej scenie prawicowej.

Europosłanka Konfederacji ocenia bieżące wydarzenia w Prawie i Sprawiedliwości jako element wewnętrznych sporów i rywalizacji o to, kto przejmie przywództwo w partii po Jarosławie Kaczyńskim.

Anna Bryłka uważa, że spór wokół Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia "Rozwój Plus" jest jedynie "kabaretem" i nie stanowi głównego zmartwienia prezesa PiS, w przeciwieństwie do utraty hegemonii, którą potwierdza rosnąca siła Konfederacji.Anna Bryłka o utracie hegemonii przez PiS i wewnętrznych sporach na prawicy.

W ocenie Anny Bryłki, prezes PiS Jarosław Kaczyński utracił hegemonię na polskiej scenie prawicowej. W programie "Graffiti" polityk stwierdziła, że to właśnie osłabienie dominującej pozycji PiS, a nie bieżące tarcia związane z Mateuszem Morawieckim i jego inicjatywą "Rozwój Plus", stanowi obecnie kluczowe wyzwanie dla lidera partii. Jej wypowiedzi dotyczyły również decyzji kierownictwa PiS nakazującej członkom rezygnację z przynależności do stowarzyszeń o charakterze politycznym, przyszłości byłego premiera oraz perspektyw współpracy prawicowych ugrupowań w kontekście nadchodzących wyborów.

Walka o przywództwo?

Analizując obecne wydarzenia w PiS, Anna Bryłka wskazała na ich charakter jako wewnętrznych tarć partyjnych. Europosłanka Konfederacji zinterpretowała je jako element szerszej rywalizacji o dominację w ugrupowaniu po ustąpieniu obecnego prezesa.

- To na pewno są wewnętrzne rozgrywki w PiS i rozgrywka o to, kto będzie sprawował przywództwo w PiS po Jarosławie Kaczyńskim – powiedziała.

Odnosząc się do kwestii Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia "Rozwój Plus", Anna Bryłka wyraziła przekonanie, że były premier nie zamierza zaprzestać swojej aktywności.

- Z tego co wiem, rozumiem, że grill się normalnie odbędzie, że premier Morawiecki nie zawiesza działalności swojego stowarzyszenia – oznajmiła. Dodała, że całą sytuację postrzega jako kabaret wewnątrz PiS. - To jest trochę śmieszne i trochę taki kabaret wewnątrz PiS, to co się u nich dzieje – oceniła.

Podkreśliła jednak, że w jej opinii, konflikt z Morawieckim nie stanowi głównego zmartwienia dla prezesa PiS.

Utrata dominacji na prawicy

W dalszej części wypowiedzi europosłanka Konfederacji jasno określiła, co uważa za największy problem Jarosława Kaczyńskiego.

- To nie jest moim zdaniem największe zmartwienie prezesa Kaczyńskiego. Największe zmartwienie prezesa Kaczyńskiego jest to, że stracił hegemonię na prawicy. Dzisiaj poza PiS jest Konfederacja, dzisiaj jest Konfederacja Korony Polskiej pana Grzegorza Brauna i okazuje się, że nasz wspólny wynik jest lepszym wynikiem niż PiS-u – wyjaśniła.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniał Jarosław Kaczyński:

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