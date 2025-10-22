Anna Bryłka o władzach Unii i polskim rządzie: "Ta polityka prowadzi do likwidacji rolnictwa"

- Ta polityka prowadzi do likwidacji rolnictwa w całej Unii Europejskiej - alarmuje Anna Bryłka. Eurodeputowana Konfederacji uważa, że Wspólnota otwiera się na import z kolejnych krajów co doprowadzi do dramatycznych skutków nie tylko dla polskiego rolnictwa. Dlaczego Niemcy tęsknią za Rosją, czy równy dystans do PiS oraz PO do dobra strategia dla Konfederacji? O tym wszystkim mówiła w "Sednie Sprawy"