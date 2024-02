Andrzej Szejna oraz Sergiusz Trzeciak - w „Expressie Biedrzyckiej”, w „Sednie sprawy": Beata Szydło

Były ambasador RP w Niemczech i we Francji: Putin to współczesny Hitler

"Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy"

We środę 14 lutego 2024 roku kolejne odcinki programów "Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy". O godzinie 9.07 można obejrzeć kolejny już odcinek programu "Express Biedrzyckiej". Program istnieje na naszym redakcyjnym kanale już od dłuższego czasu. "Express Biedrzyckiej" jest produkcją poranną informacyjno-publicystyczną należącą do "Super Expressu". Prowadzi go Kamila Biedrzycka. Jej gośćmi będą we środę 14 lutego 2024 roku: Andrzej Szejna - wiceminister Spraw Zagranicznych oraz dr Sergiusz Trzeciak - politolog. Natomiast gościem Jacka Prusinowskiego w programie "Sedno Sprawy" będzie była premier Beata Szydło. Zarówno w jednym, jak i w drugim programie poruszone zostaną sprawy bieżące. Programy można obejrzeć na kanale "Super Expressu" na Platformie You Tube.

Sonda Oglądasz "Express Biedrzyckiej"? Zawsze Tak, staram się jak najczęściej Czasami Rzadko, tylko jeśli goście są dla mnie interesjący Nie