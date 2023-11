Andrzej Kosztowniak, nowy minister finansów

Nowa minister klimatu i środowiska to Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Kim jest? Co o niej wiemy?

Nowy minister finansów. Andrzej Kosztowniak

Andrzej Kosztowniak to nowy minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Andrzej Tomasz Kosztowniak (ur. 31 marca 1976 w Radomiu) to polski polityk i samorządowiec, od 2006 do 2014 prezydent Radomia, poseł na Sejm VIII, IX i X kadencji (od 2015). Absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej na kierunkach ekonomia i administracja oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nowy minister finansów po ukończeniu studiów został pracownikiem dydaktycznym w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, a od 2004 w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w tym mieście. Od 2003 był zatrudniony także w dziale administracyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

W drugiej turze wyborów samorządowych w 2006 został wybrany na prezydenta Radomia z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach samorządowych w 2010 ubiegał się o reelekcję z ramienia tej samej partii. 5 grudnia tego samego roku w drugiej turze wyborów samorządowych został wybrany na kolejną kadencję. W 2014 uzyskał mandat radnego rady miejskiej. Ubiegał się też ponownie o prezydenturę, przegrywając 30 listopada w drugiej turze z Radosławem Witkowskim z Platformy Obywatelskiej.

Andrzej Kosztowniak w 2015 wystartował w wyborach parlamentarnych z listy wyborczej PiS do Sejmu w okręgu radomskim. Otrzymał 23 521 głosów, uzyskując tym samym mandat posła VIII kadencji. W wyborach w 2019 z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję, otrzymując 12 619 głosów. W wyborach w 2023 utrzymał mandat poselski na kolejną kadencję (z wynikiem 9755 głosów). 27 listopada 2023 roku otrzymał tekę ministra finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego.

