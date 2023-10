Andrzej Duda zdymisjonował dyrektor generalną swojej kancelarii

Co zdecydowało o rozstaniu z zaufaną dyrektor w Kancelarii Prezydenta? Nie wiadomo. Wiadomo za to, że Barbara Brodowska-Mączka to bardzo doświadczony pracownik publicznych instytucji. Do Pałacu Prezydenckiego przeszła z Ministerstwa Finansów, gdzie pracowała przez 21 lat.

Dyrektor generalna odchodzi z Kancelarii Prezydenta

Barbara Brodowska-Mączka dla Andrzeja Dudy pracowała przez ostatnie trzy lata. Piastowała odpowiedzialną funkcję dyrektor generalnej. Aż do dzisiaj. - Rozstałam się za porozumieniem stron - potwierdza informację w rozmowie z money.pl. - Oficjalnie pracownikiem kancelarii jestem do końca lutego, ale od piątku nie świadczę już pracy. To był zaszczyt pracować dla prezydenta. Od pewnego czasu jednak współpraca była dosyć trudna - przyznała w rozmowie z money.pl Barbara Brodowska-Mączka. Niestety nic więcej nie chciała zdradzić w tym temacie.

Kariera Barbary Brodowskiej-Mączki

Barbara Brodowska-Mączka to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Ministerstwie Finansów pracowała w pionie budżetowym, zajmując się m.in. tematyką finansowania infrastruktury, transportu i inwestycji państwowych, w szczególności związanych ze zdrowiem, nauką, modernizacją służb państwowych czy kulturą. Koordynowała budżet w obszarze spraw gospodarczych. Jest ekspertką w zakresie systemu finansów publicznych, w tym finansowania jednostek sektora finansów publicznych.

