Andrzej Duda zachwala swojego następcę. Zdradził, gdzie widzi w przyszłości Karola Nawrockiego

Duda ocenia pierwszy miesiąc Nawrockiego

Andrzej Duda zapytany o to, czy jego zdaniem Karol Nawrocki zdaje egzamin jako prezydent RP bez chwili wahania odpowiedział twierdząco. Stwierdził, że za jego następcą jest bardzo dobry miesiąc. - Duża aktywność prezydenta właściwie na każdym polu, zarówno na polu legislacyjnym realizuje swoje zobowiązania wobec wyborców, realizuje swoje zapowiedzi, jest bardzo konsekwentny. Jednocześnie znajduje czas na to, żeby spotkać się z wyborcami - powiedział Andrzej Duda w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM.

Zdaniem byłej już głowy państwa działań Nawrockiego nie można nazwać zbyt ostrymi, bo to przede wszystkim realizacja tego, co obiecał w kampanii wyborczej.

My mamy do czynienia jednak w pewnym stopniu z ustawami, które poprzednio ja zapowiadałem, że jestem skłonny je, jak to mówimy, zawetować, czyli skierować do ponownego rozpoznania przez parlament. I one były przytrzymane przez rząd, one były przytrzymane w parlamencie po to właśnie, żeby nie pozwolić mi tego zablokowania przeprowadzić. Donald Tusk liczył na to, że jego współpracownik, jego zastępca w Platformie Obywatelskiej, czyli Rafał Trzaskowski wygra wybory prezydenckie. I wszystko pójdzie jak z płatka. I wszystko będzie grzecznie i elegancko podpisane. Tymczasem okazało się, że Polacy zdecydowali inaczej. Wygrał Karol Nawrocki. No i cóż, ustawy trzeba było uruchomić, a prezydent konsekwentnie wykonuje to, co było zapowiedziane. Czyli po prostu nie zgadza się na to, żeby takie rozwiązania, które - w jego przekonaniu, wcześniej w moim też - są szkodliwe dla Polski i dla Polaków, weszły w życie - mówił w RMF FM Andrzej Duda.

Duda zapowiada dwie kadencje Nawrockiego

Karol Nawrocki jest prezydentem dopiero od miesiąca, ale Andrzej Duda już teraz wróży mu długą przyszłość w pałacu przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Uważa, że dyskusja o zmianach w konstytucji, albo o nowej ustawie zasadniczej, którą rozpoczął jego następca, może skończyć się prawdziwą reformą naszego ustroju.

- Ja mam nadzieję, że będzie miał na to dwie kadencje. Głosowałem na niego i cieszę się, bo patrząc na ten pierwszy czas wykonywania przez niego funkcji, uważam, że wykonuje ją bardzo dobrze, z wielką energią, zaangażowaniem. Jest dla swoich rodaków, jeździ dużo po Polsce, spotyka się z ludźmi, a jednocześnie jest aktywny na arenie międzynarodowej - rozpływa się w komplementach Andrzej Duda.

