Andrzej Duda w wywiadzie dla zagranicznych mediów. Ocenił Trumpa

- To nie jest delikatna dyplomacja, to jest twarda gra. Moim zdaniem to nie jest tak, że prezydent Trump jest tylko miły i łagodny wobec Rosji. […] Myślę, że stosuje instrumenty wobec Rosji, nawet jeśli nie są one może tak [...] widoczne, jak te, których używa wobec Ukrainy – stwierdził. - Nikomu do tej pory nie udało się zatrzymać tej wojny, więc dajmy szansę prezydentowi Trumpowi – dodał Duda.