jaki ma plan wizyty?

Andrzej Duda w USA spotka się z Donaldem Trumpem? Jest komentarz z administracji Joe Bidena!

pmar 9:47 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Prezydent Andrzej Duda 16 kwietnia z warszawskiego Okęcia wyruszył w podróż do USA i Kanady. Ma ona trwać tydzień. W tym czasie m.in. w Nowym Jorku ma on wziąć udział w licznych spotkaniach w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Spekuluje się też, że Duda może spotkać się także z Donaldem Trumpem. Ważny przedstawiciel administracji Joe Bidena powiedział, co sądzi o tej ewentualności.