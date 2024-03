Andrzej Duda ujawnił kulisy rozmów z Joe Bidenem! [WIDEO]

Tusk w USA przyznał, co myśli o aborcji. Dodał, czemu nie chce rozmawiać z papieżem Franciszkiem!

Prezydent Andrzej Duda wraz z premierem Donaldem Tuskiem wybrali się z wizytą do USA na zaproszenie Joe Bidena. Zaproszenie zostało wystosowane w ramach rocznicy 25-lecia Polski w NATO. Polscy politycy zostali przyjęcie w Białym Domu. Gospodarz powitał ich słowami: - Zaangażowanie Ameryki w Polskę jest żelazne, zawsze mówimy, że atak na jednego z sojuszników jest atakiem na nas wszystkich. My wszyscy musimy myśleć dokładnie tak samo, czekam na te rozmowy, które dzisiaj będą tu podjęte. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszą wizytę - powiedział Joe Biden zwracając się do polskich polityków. Jednak tylko część spotkania była otwarta dla mediów. Jednak już po rozmowach prezydent Andrzej Duda wystąpił z wypowiedzią dla mediów. Prezydent ujawnił szczegóły rozmów na spotkaniu z prezydentem USA.

- Uczestniczyliśmy razem z panem premierem Donaldem Tuskiem w uroczystej sesji delegacji w związku z 25-leciem przyjęciem Polski do NATO. Mówiliśmy głownie o bezpieczeństwie, o sytuacji w naszej części Europy, o sytuacji na Ukrainie. Pan prezydent pytał o linię frontu i o to, jak będzie wyglądała wg nas przyszłość Ukrainy. Pan prezydent dziękował za spotkania, które dziś odbyłem - powiedział Andrzej Duda na konferencji prasowej.

Prezydent przyznał, że to właśnie kwestie bezpieczeństwa były głównym tematem rozmów, a już jutro (13 marca) prezydent wybierze się na teren elektrowni atomowej im. Alvina W. Vogtle w Waynesboro w stanie Georgia.

